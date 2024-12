“No nos encandila sacarnos fotos con personajes tenebrosos, sólo la fe en Dios y el amor a nuestro pueblo es lo que nos mueve”

Este viernes 27 de diciembre, en el marco de la inauguración del Parque Acuático “Miguel Ángel Negro Medina” de Las Lomitas, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, ofició como orador principal y aseguró a los presentes que “sólo la fe en Dios y el amor a nuestro pueblo es lo que nos mueve”.

“No tengo idea por qué tendría que tener miedo de venir aquí”, sostuvo al tomar la palabra; y aclaró: “Al contrario, ahora me van a ver más que nunca”.

“Ustedes saben que, a palabras necias, oídos sordos; así que, las mentiras caen por su propio peso y cuando uno anda en caballo prestado, se le saca el caballo y queda a pata”, expresó.

La fe en Dios y el amor al Pueblo

Asimismo, el mandatario explicó que “el motivo de nuestra presencia no es para ocuparme de pequeñeces” sino de “disfrutar con ustedes eso que están disfrutando los niños en las piletas” porque “a nosotros, los peronistas, Perón nos enseñó que: niñez feliz, hombre bueno”.

“Eso estamos haciendo a través de esta obra, es una obra común, pueden estar o no de acuerdo, hacerse o no responsables, pero no se preocupen, el Gobierno de la provincia va a estar presente para que estos niños tengan la misma oportunidad que tienen otros en otros lados, pero en su propia casa; el interés pasa por ahí”, manifestó.

Y sentenció: “Nos arrodillamos sólo ante Dios, no nos encandila la luz de la ciudad, ni sacarnos fotos con personajes tenebrosos, solamente la fe en Dios y el amor a nuestro pueblo es lo que nos mueve y nos va a seguir moviendo, pese a todo, para seguir realizando y consolidando el Modelo Formoseño”.

En este punto de su alocución, Insfrán sugirió que no hay que equivocarse en pensar “que la historia comenzó cuando uno llegó”, ya que “hablar de una obra de esta naturaleza, en Lomitas, 30 o 40 años atrás, era impensado”.

“Porque, en todo el oeste, el problema era el agua, que no había, teníamos caminos de tierra, la generación eléctrica era local y hoy tenemos pavimento, conectividad, celulares, wifi en las distintas escuelas, agua, plantas potabilizadoras que llevan agua a cada vecino”, detalló.

Y anticipó que, en los primeros meses del año que viene, “estaremos inaugurando la obra de la ruta 28: la planta potabilizadora que va a traer agua para todas las comunidades hasta Campo del Cielo”, al mismo tiempo que, destacó, que “de esta planta también el acueducto llegó a Muñiz, que son casi cinco kilómetros que están en servicio”.

“Yo estoy seguro que los lomitenses no se olvidan que, cuando transitan las calles, hay más de 50 cuadras de pavimento que hizo este gobierno; pero no para Juan ni Pedro, sino al servicio del pueblo, así como las escuelas, los colegios”, precisó.

Abrir los ojos

De esta manera, el Gobernador pidió “abrir los ojos” porque “mientras nos quieren hacer pelear con estas estupideces, el nuevo jefe de quienes hoy nos denostan está entregando el país, nuestra soberanía”.

“Estamos por retroceder 200 años de historia, burlándose de nuestros próceres, contándonos cuentos de hadas, que hackearon y robaron los planos del CAREM que lleva años de estudios, que raro que eso no esté bajo siete medidas de seguridad ¿no sería que es una forma de entrega disimulada de nuestra ciencia y tecnología?”, cuestionó.

Y añadió: “Yo soy mal pensando en eso, les digo la verdad, estamos entregando ahora la hidrovía Paraná – Paraguay, a 30 años y con un remanente a 30 años más, a empresas extranjeras”.

Pero, manifestó Insfrán, que su preocupación “es mayor” y preguntó a los presentes: “¿Ustedes creen que no se trató el presupuesto del 2025 nomás por desidia de los legisladores?”, al mismo tiempo que respondió: “Esto es premeditado, porque ellos dicen: dispusimos sacar el impuesto PAIS, mentira, venció la ley del impuesto PAIS”.

“Y eso, para el año que viene, significa tres puntos del Producto Bruto Interno, así que, a arremangarse chamigos, porque la motosierra va a seguir viniendo sobre nosotros, sobre las provincias y nuestro pueblo”, advirtió.

Aunque, aseveró, “no vamos a dar el brazo a torcer, muchos menos escondernos, como algunos pretenden, ni tampoco tenemos miedo”.

“Con la fe puesta en Dios y con la fuerza que nos da la voluntad de ustedes me despido diciéndoles las palabras de San Francisco: Paz y Bien”, cerró.