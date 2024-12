Nacif descaificó a la oposición y sostuvo que "del ridiculo no se vuelve"

El Intendente de Ingeniero Juarez, Rafael Nacif, indicó que “somos testigos y protagonistas de una etapa histórica para la Provincia de Formosa, liderada por nuestro Gobernador el Dr. Gildo Insfrán, con un Estado Presente, le guste a quien le guste y a quien no también”.

“Reconocer su liderazgo no es solo una cuestión necesaria y lógica, consecuencia de su acción y su gestión, es también el único camino que respeta la elección del Pueblo, y el Pueblo es el único soberano que ratificó su mandato, todo este tiempo”, detalló.

“Hoy, los opositores de siempre con los nuevos traidores, cuestionan la decisión del pueblo y al pueblo lo quieren censurar. ¿Alguna vez, se preguntaron por qué a ellos el pueblo no los quiso votar? No. No creo, es demasiado para procesar”, especificó Nacif

“Algunos que llegaron del saco del Gobernador de la Provincia en otras elecciones, hace tiempo, hoy lo descalifican, cuestionan y piden la intervención federal, con campañas de desprestigio, judiciales, mediáticas y de todo tipo. Y aunque del ridículo no se vuelve, para ellos hace poco el Dr Gildo Insfrán era el mejor Gobernador de Formosa y hoy, es prácticamente Satanás. Realmente da pena escucharlos”, sentenció Nacif.

“Pero no nos van a confundir. El mandato, la gobernabilidad, legitima, federal, inclusiva, defendiendo la independencia económica, la soberanía política y la justicia social va a seguir, porque eso es lo que simboliza Gildo Insfrán”, comentó Nacif.

“Pase lo que pase, nuestro Gildo no nos va a defraudar”, cerró Nacif.