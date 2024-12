Inauguraron la clínica móvil para mascotas que recorrerá los distintos barrios capitalinos

Este jueves 5, desde las 19:30 horas, se realizó la inauguración oficial de la clínica móvil para mascotas en la cancha del Club Sportivo Lote 110, a cargo del concejal justicialista, Marcelo Sosa.

Al respecto, conversó con la Agencia de Noticias de Formosa y expresó que “hoy es un día muy feliz e importante” por poner en funcionamiento “este proyecto que lo hicimos con mucho amor, con mucha pasión, para nuestras mascotas”.

Asimismo, el edil señaló que fue una iniciativa del gobierno provincial y agradeció, por esta posibilidad, al gobernador Gildo Insfrán y al vicegobernador, Eber Solís.

“Porque este tráiler, que está con las mejores instalaciones, equipado con materiales de primer nivel, que busca brindar una atención médica para que nuestros animalitos tengan una mejor calidad de vida, realmente demuestra un verdadero compromiso que lleva el Modelo Formoseño”, sostuvo.

Y agregó: “Cuando a nivel nacional, por ejemplo, nos enteramos de noticias muy malas, que hace poco quitaron los medicamentos para nuestros abuelos, vemos acá que en Formosa tenemos un Gobierno presente que se ocupa de los adultos mayores, con la Casita de la Solidaridad, con nuestras madres, con nuestros niños, en los Centros de Inclusión Digital, por ejemplo, aquí en el 111, en cada uno de los barrios”.

Modalidad

En cuanto a la modalidad móvil de la clínica, Sosa explicó que la inauguración se realizó en el Lote 110 pero que la misión es “ir recorriendo diversos barrios, desde los más vulnerables al casco céntrico”.

“Este es un trabajo conjunto que vamos a realizar con las distintas asociaciones de proteccionistas, con los voluntarios también”, detalló; y destacó que, durante la jornada de este jueves, desde horas temprana, estuvieron dando turnos para la atención que comienza, el próximo viernes 6, con castraciones y vacunaciones.

Control poblacional

“Esta va a ser la metodología que vamos a implementar en los distintos barrios porque la misión fundamental que tiene esta clínica móvil es la castración masiva de animales para lograr el control poblacional”, fundamentó.

Y añadió: “Así, de esa manera, nunca más encontraremos en algún microbasural o en alguna zanja algún animalito abandonado. Ese es el objetivo fundamental que vamos a llevar adelante junto a las asociaciones, los voluntarios y todo el equipo político para el bienestar de nuestras mascotas”.

Beneficio para los “sin voz”

Por su parte, Valeria Raimundo integrante de Narices Frías, consideró que toda política que sea en beneficio de los “sin voz” para “todo el voluntariado animalero es espectacular”.

Asimismo, consideró que esta clínica es necesaria en la ciudad para empezar a trabajar en las castraciones gratuitas y así poder controlar la “fauna urbana”.

“La gente que no anda en esto no puede dimensionar que todo se termina con una castración, o sea, no más choque, no más mordeduras, no más animales con tumores que son contagiosos, todo eso se termina con la castración”, aseguró.