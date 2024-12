Habilitaron muestra de arte en la galería del Teatro de la Ciudad

El pasado viernes 29, en la Galería del Teatro de la Ciudad, se habilitó la muestra artística de Susana Schmidt, una artista plástica con 30 años de trayectoria que trabajó un arte fluido en acrílico. Puede visitarse hasta el viernes 20 de diciembre.

Al respecto, la directora de Acción Cultural, Graciela Marechal, expresó que “estamos muy felices por esta nueva muestra, porque realmente es digna de ser visitada, ya que está compuesta por obras maravillosas con una producción muy interesante”.

Tal es así que invitó al público general a que se acerque a visitarla de lunes a viernes por la mañana y por la tarde, informó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En este sentido, puso en valor el hecho de contar con una galería a disposición de los artistas, señalando que “se encuentra abierta al público, su acceso es totalmente libre y gratuito y pueden exponer artistas locales como así también regionales, ya que todos los años se arma una agenda de muestras”.

“Esta posibilidad les brinda el Gobierno de Formosa a todos los artistas”, acentuó y aclaró que no solo se trata de “exposiciones de pinturas, sino también de fotografías, grabados, esculturas y todo lo que tenga que ver con el arte”.

Seguidamente, Schmidt expresó en diálogo con esta Agencia la alegría que le produce poder participar de esta exposición: “Hace más de dos años que vengo trabajando en esta muestra”, subrayó.

“Es una producción de arte fluido, una rama del abstracto, donde hay mucha imaginación y se trabaja el movimiento del color, pero no tanto una figura”, describió. Por ese motivo es que “las personas pueden encontrar distintas cosas, es decir, no todos ven lo mismo y eso es lo que me encanta, porque despierta sensaciones, abriendo la imaginación”.

Respecto de contar con la galería, la artista valoró el lugar, manifestando que “es algo hermoso e inigualable. Realmente esta posibilidad no tiene precio”.

Por último, invitó a los interesados a que miren sus trabajos que se encuentran en su Instagram que es smith.arte.

Trayectoria

Susana Smidt expuso sus obras en Argentina y en el extranjero, incluyendo Formosa, Buenos Aires, Salta, Corrientes, Asunción (Paraguay) y Francia. Su arte es una fusión de colores, emociones y formas únicas que reflejan su personalidad y estilo.

A lo largo de su carrera, trabajó con diferentes estilos artísticos, pero actualmente se enfoca en el arte fluido en acrílico, una rama del arte abstracto que busca capturar la esencia y la emoción a través de colores y texturas.