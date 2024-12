“Formosa tiene una política del Estado junto al pueblo, totalmente distinta a la del Gobierno nacional”

Al hacer un análisis sobre la situación financiera provincial, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, el doctor Jorge Ibáñez, destacó el adelantamiento del pago de haberes del mes de diciembre, la segunda cuota del medio aguinaldo y del bono extraordinario. También, se refirió a los incumplimientos por parte de la Nación y de cómo la provincia hace frente a esta situación.

“En la noche de este viernes 6 se dieron a conocer los distintos cronogramas de pagos para que la familia estatal ya cuente con las fechas”, inició declarando a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), estimando que todos estos anuncios “son muy buenas noticias para las familias estatales y para el comercio”.

A estos compromisos con el sector estatal, sumó los que el Gobierno de Formosa sostiene en el tema de obras, recordando que, a pesar de la falta de apoyo de la Nación, “en Formosa, el gobernador Gildo Insfrán no ha detenido la marcha de la obra pública provincial”.

A modo de ejemplo subrayó que este sábado 7, en una nueva edición del operativo solidario “Por Nuestra Gente, Todo” en el barrio capitalino San Francisco, el primer mandatario provincial anunció la pavimentación de distintas calles, que iniciarán en el próximo año, lo cual evidencia que “la política formoseña es la otra cara de la moneda de la obra pública nacional, que se encuentra totalmente paralizada”.

“Formosa tiene una política de Estado presente, que está junto a la gente, al pueblo, una política totalmente distinta a la del Gobierno nacional”, subrayó el ministro Ibáñez.

Coparticipación

Respecto de la Coparticipación Federal de Impuestos, el titular de Economía expresó que “la recaudación de este año es superior a la del año pasado, pero aun así va por detrás de la inflación real”, siendo esta situación “uno de los problemas graves que tenemos”.

“En la recaudación fiscal provincial ocurre lo mismo, pero estamos bien, tratando de utilizar los fondos provinciales y la recaudación fiscal con cautela, como siempre dice el gobernador Insfrán, no hay que gastar más de lo que ingrese, no emitir bonos en moneda extranjera y no tomar créditos para los gastos corrientes como el pago de haberes, de bono, a proveedores y contratistas”, enfatizando que todos ellos “son realizados con recursos propios, sin endeudamientos”.

En la recta final del 2024, dijo que “estamos finalizando el año y no sabemos qué va a pasar en el entrante, pero siempre hay que ser optimistas. Lo que deseamos de corazón es que el año que viene la política nacional pegue un giro y pueda acordarse más de los docentes, los jubilados, las economías regionales y las provincias”, cerró.