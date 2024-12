Emoción de estudiantes y sus familiares tras recibir el diploma de egresados en Politécnico

Una de las características del acto de colación de estudiantes del Instituto Politécnico Formosa “Dr Marcelo Alberto Zorrilla” fue la emoción. Tanto de los estudiantes, como también de sus familiares, conocedores del sacrificio y el esfuerzo que significaron estos años de estudio.Este martes 10, el gobernador Gildo Insfrán presidió el acto académico en el Polo Científico, durante el cual 68 egresados de las cuatro tecnicaturas que ofrece el IPF, recibieron sus diplomas.Se trata de la primera cohorte de la Tecnicatura Superior en Química Industrial y de la Tecnicatura Superior en Telecomunicaciones; tercera cohorte de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software Multiplataforma y quinta cohorte de la Tecnicatura Superior en Mecatrónica.Una de las egresadas, la flamante técnica superior en Química Industrial, Estefanía Bolle señaló en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que se trata de la culminación de una carrera que cursó junto a sus compañeros, recibiendo los conocimientos necesarios para insertarse desde ahora, en el ámbito laboral.Agradeció por su parte los saberes recibidos, como también los distintos beneficios que acercó el Gobierno provincial, desde el traslado hasta la sede del Instituto, desayuno y almuerzo, además de material de estudio.Esta Agencia también dialogó con David Liva, estudiante toba, egresado de la tecnicatura en software multiplataforma, quien además recibió una mención por su constancia en el estudio.“Conocí el Instituto gracias al director de mi escuela, me dio folletos de cada carrera y después de eso empecé a investigar más, de lo que era el desarrollo de software, di el examen de ingreso y logré ingresar a la carrera, con un buen promedio” señaló el joven.Comentó que el Politécnico no sólo le brindó clases, sino también herramientas tecnológicas, desayuno y almuerzo, y un gran grupo de compañeros, que fueron su gran sostén durante la carrera.A su lado, orgullosa, su madre destacó además que siempre confió en que su hijo podía cursar y egresar, por lo que lo impulsó a que estudie.Desde Clorinda, el joven Fabián Villagra, acompañado por su madre Karina, destacaron además el acceso a la beca Soberanía Tecnológica, que significó una gran ayuda para el joven, que debió instalarse en esta Ciudad.Finalmente, las hermanas Riverson, egresadas de la Tecnicatura en Desarrollo de Software Multiplataforma y de la Tecnicatura en Química Industrial, valoraron el esfuerzo de su familia para permitirles estudiar, lejos de su Mayor Villafañe natal.“Fue difícil, como toda etapa de cambio y adaptación, pero estar con mis hermanas y las herramientas que recibimos a través del Gobierno, con la beca de soberanía, me ayudó muchísimo” detalló una de ellas.Su padre Luis Rivenson agradeció al gobernador Gildo Insfrán por las palabras que brindó a los egresados y poner las palabras justas ante una realidad crítica que vive el país. “Sabemos la realidad, los responsables de las peripecias que pasamos, y por ahí tenemos vergüenza de decirlo. Lo felicito por sus palabras esclarecedoras, para mostrar quienes son los responsables de lo que pasamos y quienes ponemos el lomo para la grandeza del país” enfatizó.