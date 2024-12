Desde enero, empleados públicos deberán cargar on line su declaración jurada

Se realizó un encuentro de sensibilización y capacitación para la implementación de esta novedad, en el ámbito público.

La Subsecretaría de Recursos Humanos organizó este jueves el vigésimo séptimo encuentro sobre “Sensibilización y Capacitación para la implementación de la Declaración Jurada Digital”, con la participación de los responsables de Áreas de Personal del Poder Ejecutivo.

La actividad se desarrolló durante la mañana en el salón Auditorio del Ministerio de la Jefatura de Gabinete y fue encabezada por la licenciada Gladis Mazza, subsecretaria de Recursos Humanos.

La funcionaria dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y señaló que a partir de enero del año 2024 será obligatorio para los trabajadores públicos cargar su declaración jurada, con la ventaja de que será digital y se efectuará a través de Mi Portal, la plataforma digital del Gobierno de la provincia de Formosa.

Señaló que se trata de un trabajo integrado entre el área de Gestión Pública, la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información (UPSTI), el área de Coordinación de la Jefatura de Gabinete y la Subsecretaría de Recursos Humanos.

Durante la jornada, se mostró a los responsables de Personal, como deberá completar la declaración jurada el empleado, de manera tal que puedan ayudar y asesorar a sus compañeros.

“De todas maneras, la carga es individual y es personal, y por supuesto tiene este carácter de declaración jurada que compromete con la veracidad de los datos que se pongan allí. El objetivo es contar con datos que estén fidelizados por cada uno, por cada persona, por cada trabajador” enfatizó la funcionaria.

Dijo Mazza que en primera instancia, el trabajador debe completar sus datos personales, domicilio, número de contacto, correo electrónico o de Whatsapp, como también su grupo familiar.

“Lo que a veces no se comprende, que cuando yo no tengo declarado a mi grupo familiar ante mi empleador, cuando sucede que necesito tomar licencias por atención a un familiar, no lo puedo hacer. No me lo otorgan porque no lo tengo declarado. Entonces, no solamente familiares, sino aquellas personas a las cuales uno tiene a cargo, inclusive por declaración ante un juez” enfatizó.