Desde enero el Gobierno Nacional dispuso nuevos aumentos en la energía eléctrica y mayores quitas de subsidios

Gialluca, advirtió que el Gobierno Nacional busca que los usuarios cubran el 100% de los costos de los servicios que consume, sin tener en cuenta que el energético es público y esencial, donde miles de familias no tienen la capacidad económica para pagar las actuales tarifas, cubriendo estos últimos el 84% de los costos de generación como consecuencia de los incrementos autorizados por el ENRE. Señaló que participaremos de las Audiencias Públicas que se deben convocar para oponernos a tarifas irracionales que afectan no solo a los asalariados, sino también a los jubilados, siendo las empresas privadas quienes continúan incrementando sus ganancias extraordinarias, sin inversión alguna-La Secretaria de Energía de Nación, dispuso nuevos incrementos en las tarifas energéticas que subirán un 1,6 y las del gas 1,82%, a esto se le suma la quita de subsidios en las facturas de energía eléctrica a unos 1,7 millones de hogares de todo el país anotados como de bajos recursos, los que perderán beneficios de hasta un 75 % en su boleta, desconociéndose cuántos de esos 1,7 millones de hogares denominados N2 (ingresos bajos) están realmente en situación vulnerable, los que vienen pagando incrementos autorizados desde el Gobierno Nacional, superiores a un 400 por ciento, por lo que se solicitó a la Titular de la Secretaría de Energía Maria Tettamanti quien depende del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, se dejen sin efecto estas medidas, hasta tanto se constate la real situación socioeconómica de las familias afectadas, en atención a la imposibilidad de pago que enfrentan especialmente los usuarios categorizados, en su momento, como N2, esto es bajos ingresos y que han sido desplazados forzosamente a la categoría de mayores ingresos. Esto se justifica en la circunstancia de que, es el Estado Nacional el único que se encuentra en condiciones de verificar, mediante el cruzamiento de datos de diversos registros, quienes se encuentran en condiciones de pagar la tarifa plena y quiénes no. Desde la Defensoria del Pueblo de la Provincia de Formosa se recordó, que si bien desde el mes de septiembre en el cual se inició la inscripción en la segmentación, la cual aún sigue abierta, existen miles de personas que no se empadronaron y que, estando actualmente en peores condiciones para hacerlo, deben probar que atraviesan una situación social vulnerable y necesitan de la ayuda del Estado Nacional. En este contexto, se denunció que el Gobierno Nacional, en estos casos, está yendo contra usuarios que declararon pocos ingresos pero que no los pudieron comprobar, con la idea de que cuando reciban boletas con montos impagables, se anoten en el registro de subsidios, para volver a obtener los descuentos. El inconveniente en el caso de provincias como Formosa, de altos consumos a causa de las altas temperaturas que demandan el uso de diversos elementos eléctricos, es que, por un lado de cumplimentarse nuevas inscripciones, estas impactaran a favor de los usuarios recién en el mes de marzo del 2025 y por otra parte, al haber fijado la Secretaria de Energía topes de consumos para los N2 en 350 Kv y para los N3 en 250 Kv, “en los hechos estos límites son superados con facilidad en cualquier hogar constituido por cuatro personas, donde el consumo energético mensual mínimo se ubica entre los 500 a 800 Kv y más, haciendo un uso responsable de la energía”, superado los mismos, estas categorías de usuarios residenciales, pasan a pagar como N1, es decir la tarifa más alta que existe actualmente, conforme los cuadros tarifarios aprobados por el ENRE.