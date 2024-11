“Tenemos todos los argumentos jurídicos para responder a los planteos dentro del marco del derecho”, subrayó la fiscal de Estado

La fiscal de Estado de Formosa, la doctora Stella Maris Zabala, afirmó que la provincia presentó su respuesta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) el pasado viernes 8 de noviembre, mucho antes de que se cumpliera el plazo establecido, cumplimentando así esta etapa del proceso en el marco del planteo efectuado por la reelección indefinida.

En declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), indicó que “nosotros hemos respondido este traslado que hemos tenido del planteo de la confederación Frente Amplio Formoseño de la acción de amparo el día 8 de noviembre”, que vencía este martes 19.

Explicó que “aún no se ha subido el escrito de responde a la página donde se cargan todas las respuestas de las demandas que se presentan y de los escritos”, motivo por el cual “por una cuestión de respeto al mismo accionar de la Corte, vamos a esperar que se suba, por si alguien quiere preguntarnos algo al respecto, pero inmediatamente, una vez que se lo cargue, se puede acceder fácilmente al mismo y cualquiera puede verlo”.

En este punto, la fiscal de Estado fue clara, ya que “se dicen tantas cosas, tanto se habla y se opina”, cuando “la única verdad es la realidad y la realidad es que tenemos esta demanda que se presentó en el 2023, de la que no nos habían corrido traslado porque no notificaba quién planteaba la acción, no se había hecho la notificación a la provincia”, por lo que “mal podíamos contestar nosotros”.

Mencionó que “después tenemos el planteo que ha hecho el ahora diputado nacional (Fernando) Carbajal”, del que “sí nos han corrido traslado”, donde “todavía no ha vencido el plazo para contestarla, por lo que no hemos respondido”.

“Y el otro es el del que habla mucho por los medios el señor (senador nacional Francisco) Paoltroni, donde no hemos sido notificados”, señaló, apuntando que “cuando nos notifiquen al vencimiento del plazo, antes que venza, contestaremos”.

Categórica, hizo notar que “todo lo otro, lo que se dice, lo que opina uno y otro, son lo que yo me permito llamar, con todo respeto, mociones de anhelo, es decir, lo que uno desearía, piensa, imagina, entiende que debe ser, pero no es lo que es”.

“Lo que es, es lo que está en el expediente judicial y es a lo que yo me tengo que ceñir con una cuestión de seriedad y de respeto del planteo –enfatizó-. Es la Corte Suprema, que tiene sus plazos, sus tiempos, y nosotros vamos a estar en lo que nos diga, corriéndonos traslados, pidiéndonos respuestas, porque ya lo hemos hecho el día 8 y estamos convencidos de que tenemos todos los argumentos jurídicos de fuste para responder a todos los planteos dentro del marco del derecho”, subrayó.