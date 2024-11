Por el Día Mundial de la Diabetes se brindaron diferentes servicios gratuitos

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, fecha en la que se refuerza la concientización sobre el impacto de esta enfermedad en la salud de las personas y se destaca la importancia de acentuar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento.En conmemoración, el Programa Provincial de Diabetes de la provincia de Formosa, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, en su sede situada en Mitre 636 de la ciudad capital, realizó diferentes acciones.Bajo el lema 2024 “Para una mejor vida con diabetes, miremos más allá de la glucemia”, se desarrolló un jornada con controles de glucemia capilar y presión arterial, entrega de listones, adhesivos y folletos referidos a la temática y entrega de jugos naturales a los presentes.También, se les brindó asesoramiento del Programa de Nutrición y se les dio una charla informativa sobre la diabetes y sus cuidados.Para profundizar sobre lo realizado, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dialogó con una de las enfermeras del programa, Margaret Graterol, quien remarcó que “la idea es prevenir la enfermedad, pero una vez que la persona ya la tiene, se trabaja en darle tips que la ayuden a saber cómo llevarla y manejarla”.Sobre el lema elegido este año, explicó que el propósito está basado en “tener una mejor vida con la enfermedad, y no centrarse solamente en los valores de glucemia”.En esta línea, amplió que “el control de glucemia es importante, pero hay que enfocarse en el bienestar de uno, para así lograr estar sanos a pesar de tener la enfermedad”.“La diabetes es una enfermedad metabólica crónica, el organismo a veces no produce la suficiente insulina o no la usa adecuadamente”, informó y señaló que algunos de los síntomas son pérdida de peso, tener mucha sed y hambre, orinar de manera constante durante la noche, tener una visión borrosa, sentir hormigueo en las extremidades (dedos y pies) y mucho cansancio, el cual se da porque no entrar azúcar en las células del cuerpo.Hizo notar que es “fácil prevenir la diabetes”, subrayando que lo más importante es cuidarse. “Hay que alimentarse y tener un estilo de vida saludable, hacer ejercicios y comer balanceado”, aseveró y marcó que “es indispensable consumir verduras, hortalizas y controlar el peso”.“Hoy en día, por el trabajo, muchas personas son sedentarias, pero con una vida saludable, realizando ejercicios y teniendo el peso ideal, se puede prevenir la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades que son metabólicas”, insistió.