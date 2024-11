López Peña aclaró que lo abonado por los comerciantes al ingresar a la provincia es “un pago a cuenta de Ingresos Brutos”

Alcanza sólo a las personas que ingresen compras mayoristas o tour de compras con el fin de comercializar en el territorio formoseño y el monto mínimo es de 12 mil pesos, fijado a raíz de una actualización por inflación del régimen que existe desde 2014.

El titular de la Administración Tributaria Provincial (ATP), Gustavo López Peña, dialogó con AGENFOR y aclaró que el pago mínimo de 12 mil pesos que deberán realizar los tours de compras al ingresar a Formosa, desde diciembre, alcanza sólo a las personas físicas, inscriptas o no, y se deduce como un adelanto de ingresos brutos; al mismo tiempo que, dicho monto, se fija por la actualización por inflación de un régimen que existe desde 2014.

La aclaración se da a raíz de una publicación malintencionada que se viralizó en redes sociales donde se da a entender que la medida alcanza a todos los formoseños que no necesariamente son comerciantes; y, además, lo presentan como una novedad cuando, en realidad, es una resolución del año 2014,

Lo novedoso es la Resolución de ATP N°33/2024 que entrará en vigencia el próximo 1 de diciembre y actualizará la forma de liquidar ese pago a cuenta, ya que a partir de esa fecha se calculará en Unidades Tributarias.

Entonces, el pago a cuenta abonado en el marco de este Régimen, es deducido por el comerciante del impuesto que le correspondería abonar en el mes que se produjo el pago, es decir que, si declara 20 mil pesos a fin de mes, se descuenta lo que se cobró en el puesto (por ejemplo, 12 mil pesos) y terminarían pagando sólo ocho mil.

“Los tours de compras tienen un régimen especial, como ustedes saben en los puestos de control de ingreso a la provincia, todos aquellos comerciantes que ingresen mercaderías a nuestra provincia, tienen que hacer un pago a cuenta de Ingresos Brutos, en algunos casos 2%, en otros casos 3%”, indicó.

Y profundizo en que, respecto a los tours de compras, “rige un aparatero especial desde el año 2014”, por lo que, en el año 2021, “se estableció, a través de los distintos promedios de facturación que hacían estos tours de compras, un mínimo de seis mil pesos para el ingreso de estas mercaderías que, por supuesto, se deduce de los ingresos brutos que presentan a fin de mes todos los meses”.

“Ocurre que a partir de diciembre este monto se ha actualizado, se lo ha trasladado a unidades tributarias, es decir, que aquel comerciante que esté inscripto va a pagar 20 unidades tributarias, que serían alrededor de 12 mil pesos cada vez que ingresan a la provincia, como mínimo, de lo que declaren en las facturas”, explicó.

En cuanto a las personas que no estén inscriptas en la ATP, el funcionario detalló que deberán abonar 50 unidades tributarias “hasta la correspondiente inscripción”, al mismo tiempo que, fundamentó, “esto se hace porque durante todo este año estuvimos analizando y estudiando lo que es la operatoria de los tours de compras”.

“Y por supuesto que, desde el año 2021 hasta el año 2024, tenemos una inflación acumulada como todos sabemos, que es necesario actualizar el mínimo, pero en realidad lo que se está realizando es un pago a cuenta de la declaración de Ingresos Brutos que haga una persona con su actividad comercial a la provincia”, reiteró.

En esa línea, volvió a aclarar que “estamos regulando” y que “la competencia que tenemos es a las personas tanto físicas o jurídicas que realizan la actividad comercial en la provincia, es decir, que todos estos tours de compras que están regulados”.

“Tenemos operadores de tours de compras con los que estuvimos charlando durante todo el año, realizan una información de las personas que salen a realizar esa actividad, entonces cuando ingresan es mucho más acelerado el trámite”, puntualizó.

Y agregó que, por su parte, la ATP coteja “la facturación de lo que han adquirido para ponerlo a disposición del comercio en nuestra provincia”, al mismo tiempo que añadió: “Es solamente por el ingreso de los tours de compras que hacen de diferentes localidades a la provincia de Formosa, nosotros sólo tenemos competencia territorial en lo que es la actividad comercial nacional”.

Es decir, se explayó López Peña, que “cualquier tour de compras que provenga de otra localidad del país vecino como Alberti, Ciudad del Este o la Ciudad de Asunción, a nosotros no nos compete realizar ningún tipo de tributo con respecto a esas compras”.

“Entonces es algo que ya se viene adaptando, no es nada nuevo, no es una noticia como que se publica de que ahora Gildo Insfrán va a hacer esto. No, hay una resolución del año 2014 donde se estipuló lo que es el tour de compras que tiene que ver con proteger la regularidad en el comercio y, por supuesto, a nuestros comerciantes formoseños que están al día y con el pago de ingresos brutos y también con las habilitaciones comerciales correspondientes”, resaltó.

Y ratificó: “Lo que nosotros realizamos es una actualización del mínimo que tienen que abonar con respecto al adelanto o a cuenta de ingresos brutos, es decir, el tributo sigue siendo el mismo, es de 2% del total de la mercadería vendida en sus comercios para aquellos que estén inscriptos; y 3% para aquellos que no están inscriptos como su correspondiente multa, pero lo que nosotros alentamos es a la inscripción y la regularización de todos los comerciantes de nuestra provincia”.

En otro orden, el responsable de la ATP, se refirió a las personas “comunes” que ingresan a la provincia y manifestó que no tendrán ningún tipo de problemas porque “nosotros regulamos lo que es la actividad comercial”.

“En los tours de compras lo que vemos es que todas las compras que realizan están destinadas al comercio. Para una familia, una persona compra cinco pantalones, cinco remeras, cinco zapatillas, no entra dentro de la actividad comercial y ni siquiera está inscripta ni realiza una actividad comercial”, precisó.

Pero, insistió, “si una persona entra a Formosa con 100 pantalones, 100 remeras, 100 zapatillas y no está inscripto, nosotros presumimos que lo está metiendo para realizar alguna actividad comercial”.

“Y por supuesto que ahí sí tiene que abonar el 3% de la facturación que tuvo y una multa por no estar inscripto”, sentenció.

Por último, habló sobre la publicación referida al inicio de la nota y consideró que “está totalmente detergido” ya que, quedó en evidencia que “no leyeron la resolución que se ha publicado, que inclusive está en nuestra página, habla solamente de la mercadería que ingresa a la provincia”.

“La resolución comercial se da a partir del 1 de diciembre, lo vinimos trabajando con los operadores de los tours de compras que ya lo tenemos identificados porque están inscriptos, comunican los viajes que realizan, así que estuvimos ya en varias reuniones con ellos, están todos al tanto”, aseveró.

Y cerró: “Lo único trascendente de esta resolución para los comerciantes es que el mínimo que era de seis mil pesos pasa a 12 mil pesos a partir del 1 de diciembre, pero que va a cuenta de ingresos brutos, es decir, que lo usen a fin de mes cuando se presenta su declaración jurada”.