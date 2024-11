Ibáñez: “La recesión que provocó el Gobierno nacional afecta a todas las provincias y las economías regionales”

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, el doctor Jorge Ibáñez, advirtió que la recesión que provoca el ajuste del actual Gobierno nacional afecta a diversos sectores de todas las jurisdicciones del país, enfatizando, a su vez, que continuarán las demandas a la Nación para encontrar alivios para las provincias y las economías regionales.

En declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el titular de la cartera económica señaló que “no le podemos escapar a ese problema que es la tremenda recesión que provoca el ajuste del Gobierno nacional. Esa recesión nos pega fuerte en la economía provincial. La suspensión de la obra pública, de la construcción de 4500 viviendas, indudablemente es un parate en la economía muy fuerte”.

Además, “tenemos otro tema que es el sistema previsional”, ya que “las 13 provincias –que son de distintos colores políticos- que no transferimos las cajas jubilatorias no recibimos un peso y son leyes nacionales, no son inventos de estas 13 provincias”.

En ese sentido, sostuvo que se siguen efectuando “varias demandas de estas al Gobierno nacional, seguimos gestionando, reclamando, reuniéndonos”, de manera que “esperemos encontrar algún camino para que realmente haya algún alivio a las economías de las provincias”.

Consultado sobre cómo estima que se cerrará el año desde lo económico, indicó que “creemos que lo vamos a cerrar a nivel del Estado con las cuentas equilibradas, cumpliendo con los agentes estatales”, ya que el gobernador Gildo Insfrán “ha tratado todo el año de, cada tres meses, dar un ajuste salarial que permita que se pueda correrle a la inflación”, teniendo en cuenta que “indudablemente hubo precios que se han disparado” y que “la recesión provoca muchos problemas en todo el país”.

Recordó que “venimos de una reunión (de mandatarios) del Norte Grande”, de la que también participaron autoridades de BID Invest en el Centro de Convenciones Fórum de Santiago del Estero, “donde el lamento de todos los gobernadores, del partido político que fueren, es el mismo, la obra pública, las tarifas eléctricas, los subsidios para las cajas previsionales y todo lo que permanentemente se reclama al Gobierno nacional”.

En ese sentido, hizo notar que “vamos a seguir reclamando, gestionando e impulsando en el Congreso de la Nación algunas modificaciones y leyes, ese va a ser el camino nuestro”, finalizó.