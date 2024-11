El libro “Paisaje de mi tierra” fue presentado en escuelas de la Villa Turística

La comunidad educativa de la EPEP N° 33 "Jhon F. Kennedy" y del JIN N° 41 "San José" recibieron la visita del ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Julio Aráoz, quien conversó con estudiantes y docentes, en compañía del intendente de Herradura, Ernesto Heizenreder.

La visita de las autoridades provinciales y municipales había sido el viernes 22, en el marco de la presentación del libro "Paisaje de mi tierra" de Pablo Córdoba, reconocido fotógrafo local que viene recorriendo las escuelas de la provincia con esta muestra donde se expone lo hermoso que tiene Formosa.

“Fue una doble jornada” señaló Córdoba a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), al referirse a esta recorrida a través de la cual se muestran y ponen en valor los paisajes diversos que se encuentran en la provincia.

Esto con el fin de que la comunidad educativa conozca “la fauna, la flora, las especies protegidas y cómo es el trabajo que hace el Gobierno de Formosa para proteger la enorme riqueza natural que es el Bañado La Estrella”, comentó.

Ese humedal es una de las siete maravillas naturales de la Argentina y el tercero más importante de Sudamérica, “también es una reserva hídrica muy importante que hoy a través de los diferentes canales lleva el agua dulce a todas las comunidades de la ruta nacional N° 81”, destacó.

Córdoba también confirmó que se llegó a la institución “número 28” con esta propuesta que deja a los estudiantes sorprendidos cuando observan los videos y las imágenes proyectadas.

Incluso, en ese aspecto, dijo que “muchas veces se acercan y me dicen, Pablo, yo no conocía tal lugar o no sabía que existía, por ejemplo la Reserva Natural Formosa en el extremo oeste”.

Eso es lo que precisamente se busca durante la jornada que cierra instándolos a amar su tierra y para eso tienen que conocerla, “porque ‘nadie ama lo que no conoce’, una frase que siempre el gobernador Gildo Insfrán repite tanto para quererla como para cuidarla y preservarla”.

La vicedirectora de la Escuela N° 33 de la localidad de Herradura Rosa Gómez también aludió a la presentación de Córdoba. Destacó que se vivió un día de fiesta por todo el material fotográfico y audiovisual que trajo para compartir con los alumnos, quienes también expresaron que “aprendieron mucho” con la muestra.

Por último, la vicedirectora manifestó su alegría porque la escuela había tenido también en el transcurso de la mañana al ministro Aráoz y el jefe comunal quienes la visitaron.

En ese contexto, el titular de la cartera educativa recorrió las instalaciones educativas, tomó conocimiento de la tarea docente y hasta se organizó un acto donde brindó unas palabras a todos los presentes.