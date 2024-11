“El intendente de Yema se me escondió”, denunció vecino

Continuó este martes 5 la gira que el Gobierno provincial emprendió en distintas localidades ubicadas a lo largo de la ruta nacional N° 81, en el centro oeste provincial.

La actividad comenzó en la Escuela Secundaria N° 52 de Pozo del Mortero, para continuar luego en la EPEP 79 de Gregorio Bazán, finalizando en la EPEP 402 de Tres Pozos.

El vicegobernador Eber Solís, acompañado por intendentes locales y funcionarios de distintas áreas del Estado, además de diputados provinciales, encabezó en cada localidad, reuniones con la comunidad y participó de los programas “Identidad Formoseña” y “Acompañarte”.

En Pozo del Mortero, “Identidad Formoseña” brindó sus atenciones desde temprano, facilitando trámites de identidad a los ciudadanos.

Uno de los vecinos que se acercó fue Ramón Arias, quien contó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) cómo este beneficio trajo alivio en momentos difíciles que debe atravesar.

“Yo sabía que mi DNI estaba vencido, ahora ando haciendo trámites porque mi esposa está internada, entonces vine directamente acá. Estoy muy agradecido porque te atienden muy bien, incluso me dieron prioridad por mi edad”, relató.

“Quiero destacar que vino este programa, porque gracias a eso voy a tramitar mi DNI nuevo, esto es nuestro Gobierno que encabeza Gildo Insfrán, que habla con todos”, expresó.

“Yo estaba sufriendo por el tema del agua y el intendente de Yema (Nilton Edgar Werning) no me daba curso, se me escondió. Soy del campo, por suerte tengo buenos vecinos que me dan agua”, contó.

Interesado en conocer al Vicegobernador, Arias tuvo la oportunidad de conversar con él y elevarle sus inquietudes.