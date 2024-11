Ante la prórroga de la emergencia energética solicitan garantizar para este verano el abastecimiento energético a Formosa

La actual Secretaria de Energía afirmó que, “en el verano nos vamos a tener que arreglar con la oferta que tenemos” y que las inversiones para solucionar la falta de energía, vendrán del sector privado, pues la desinversión en el sector, se empieza a ver a través de los cortes, por problemas en la generación, transporte y distribución y esos son temas que no se resuelven de un día para el otro-El Gobierno Nacional dictó la Emergencia Energética en Argentina hasta el 9 de julio del 2025, mediante el Decreto Nº 1023/24 publicado el 19 del corriente mes y año en el B.O., mediante el que, en el actual contexto de crisis estructural y necesidad de inversiones en infraestructura, busca asegurar la continuidad de los servicios de energía eléctrica y gas natural en las áreas de generación, transporte y distribución. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, una de las principales medidas del Decreto antes citado, es el aplazamiento hasta julio del 2025 de los cuadros tarifarios resultantes de los procesos de revisión iniciados en el 2023, advirtiendo que el Gobierno Nacional ha presentado un “Plan de Contingencia y Previsión para meses críticos del periodo 2024/2026”, que tiene por objetivo, evitar reducir o mitigar los cortes de energía en los días críticos de esos años, especialmente durante las horas de mayor demanda, para lo cual, la Secretaria de Energía a cargo María Tettamanti, junto con Cammesa, deberán gestiones importaciones de energía de países limítrofes para asegurar el abastecimiento, tanto a los usuarios residenciales, comerciales y empresas. En este contexto, desde el Organismo de la Constitución Provincial, se reiteró a la Funcionaria Nacional, impulse de manera urgente, las medidas necesarias que permitan restablecer la interconexión en 220 Kv entre la ET Clorinda y la ET Guarambaré (República del Paraguay), lo que permitirá asegurar la energía necesaria para nuestra provincia, beneficiando, además, al NEA y al propio Sistema Energético Nacional. Por otra parte, y luego de que el Banco Mundial otorgara al Gobierno Argentino US$1.000 millones de dólares, para sostener la tarifa energética destinada a usuarios residenciales de bajos recursos, como así también para hacer accesible, el boleto de colectivo para los usuarios vulnerables del -AMBA-; desde el Organismo de la Constitución, “se reclamó tanto a la Secretaria de Energía, como al de Transporte, Franco Mogetta, que estos beneficios no se limiten únicamente a los jubilados, pensionados, titulares de AUH, del AMBA, sino que, se hagan extensivos a los colectivos antes citados y que residen en nuestra provincia a quienes también, el Estado Nacional se encuentra obligado a asistir, para evitar discriminaciones inútiles e infundadas, luego de haberse eliminado el Fondo Compensador al Transporte Público de Pasajeros en las demás Provincias”, siendo inentendible que únicamente se asista a los usuarios de CABA y Provincia de Buenos Aires.