Solicitan se deje sin efecto resolución que habilita a niños a invertir en acciones y cryptomonedas desde los 13 años

La misma indica de modo "descriptivo" que, los padres o tutores deberán estar encargados de monitorear el comportamiento de las inversiones, aunque lo deja 100 % al arbitrio de cada adulto el hacerlo o no, también esperan que los mismos tengan un conocimiento sobre estos instrumentos para poder llevar adelante ese control, aunque no constituye una exigencia, solo es una recomendación. En este contexto, Defensores del Pueblo de todo el País, cursaron sendos requerimientos al Presidente del BCRA, Santiago Bausilli y al Titular del ENACOM, Lic. Juan Martín Ozores, para conocer las medidas adoptadas que, regulen los sitios de apuestas “online” y dar de baja aquellos que operan de forma ilegal en el país, haciendo foco en la actividad de las “billeteras virtuales”-La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, le solicitó al Ministerio de Economía de la Nación y a la Comisión Nacional de Valores que, dejen sin efecto de manera inmediata la Resolución General Nº 1.023/24, mediante la cual, se habilitó a que los adolescentes de 13 a 17 años, puedan realizar algunas operaciones en el mercado de capitales, con el permiso de sus padres, al entender que si no se profundiza la “Educación Financiera” esto originará variados riesgos, tanto para los jóvenes como para sus familias. Se planteó que, la falta de conocimientos adecuados, sumado a la incertidumbre propia del mercado financiero argentino, pueden convertir a esta medida, en algo peligroso para los adolescentes, provocando que en algunos casos se produzcan “conductas adictivas y legitimando un modelo de economía que no se basa en el aprendizaje y el trabajo”. El pedido también tiene en cuenta, el contexto actual en que las apuestas y las inversiones rápidas están más al alcance de la mano que nunca y la cada vez menor capacidad de padres y madres para supervisar las inversiones de sus hijas e hijos, ya que muchos también carecen del conocimiento financiero necesario para orientarlos adecuadamente. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, rechazó uno de los argumentos presentados por la CNV, en cuanto a que esta Resolución permitirá impulsar la “Educación Financiera”, toda vez que esta es una asignatura históricamente pendiente en argentina y que ha llegado el momento de atenderla, generando contenidos curriculares, pensados para Instituciones Educativas Primarias y Secundarias, de forma tal que, nuestros niños y adolescentes tengan herramientas para la vida adulta. En este caso, los valores que subyacen son la ganancia fácil, sin esfuerzo de trabajo y la especulación en el mercado de capitales. Permitir a los adolescentes operar instrumentos financieros volátiles, con altos niveles de riesgo, como son bonos, acciones o CEDEAR, pone en peligro su integridad. No solo se trata del riesgo de una pérdida de patrimonio, sino del riesgo de perder el foco en la educación, en el deporte, en su desarrollo emocional. Implica, además, la perdida de la cultura del trabajo, de la tolerancia a la frustración y de vínculos tanto con adultos como entre pares. El Funcionario Provincial añadió que, la apertura bursátil a adolescentes, surge en un momento en donde padres, escuelas y Estado nos encontramos luchando contra las apuestas online, problemática que apareció desde la Pandemia, se consolidó en los últimos años y tiene gran similitud con esta nueva actividad que acaba de legalizar la Comisión Nacional de Valores. Otro de los argumentos empleados en la Resolución 1023/24, es el antecedente de la facultad otorgada a los adolescentes de contar con una caja de ahorro, billetera virtual o que operen instrumentos libres de riesgo como son plazos fijos o fondos común de inversión. Estas acciones contribuyen a la inclusión financiera SIN riesgos, lo que difiere diametralmente de la actividad bursátil que, coloca a los adolescentes en el riesgo de estar enfocados en todo momento de la fluctuación de acciones; de caer en estafas piramidales, pérdidas patrimoniales y de ser víctimas de posibles hechos delictivos, por ejemplo: lavado de activos.