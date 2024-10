Salud pública de calidad al servicio de todos: el CEMENURNK llegó a los 1.197 pacientes atendidos

El Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner” (CEMENURNK) rápidamente se ha afianzado como un referente en la lucha contra el cáncer y otras patologías graves, brindando tratamientos oncológicos y diagnósticos de alta complejidad.

En los años transcurridos desde su apertura, el centro ha atendido a 1.197 pacientes, de los cuales una parte importante viene de localidades del interior de la provincia de Formosa.

En ese sentido, el gerente general de la Fundación CEMENURNK, Martín Mutuberría, señaló que, de esos pacientes, 767 recibieron tratamiento de radioterapia, que es uno de los procesos más comunes en el centro, pero también se ha utilizado el servicio de PET/CT en 129 pacientes.

Además, 173 personas tuvieron acceso a mamografías y 124 pudieron realizarse TACs (tomografía axial computarizada).

El CEMENURNK, ubicado en el predio del Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Pte. Juan Domingo Perón” en la capital formoseña, es fruto de un convenio entre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el Gobierno de Formosa.

Esta infraestructura es única en la región y ha facilitado también que pacientes de provincias aledañas puedan atenderse en Formosa sin necesidad de viajar a Buenos Aires para atenderse, teniendo como paradigma que la salud no solo debe ser pública sino de la más alta calidad posible.

En 2024, el CEMENURNK tiene un promedio de 32 pacientes mensuales, con un total de 656 tratamientos finalizados desde su inicio hasta la fecha. Desde agosto de 2023, se admitieron 173 servicios de mamografías, y se han realizado 219 estudios de diagnóstico mamario, que incluyen nueve tipos diferentes de procedimientos. La mayoría de las mujeres atendidas se encuentran en el rango de edad de 40 a 59 años.

Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa es la proporción de pacientes sin cobertura social que han accedido a tratamientos de alta complejidad, lo que demuestra la importancia del centro como factor democratizante en un sector tan importante como es la salud.

La tecnología de vanguardia

Así también el valor del CEMENURNK reside en que fue dotado de tecnología de vanguardia, convirtiéndose en el único centro en el norte argentino con herramientas de alta complejidad, que mejoran tanto el diagnóstico como el tratamiento del cáncer. Entre sus equipos más destacados se encuentra el ciclotrón, el cual está en proceso de instalación, con este equipo se producirán radiofármacos en la provincia, compuestos químicos que actualmente sólo se producen en Buenos Aires, por lo que la producción en Formosa será única en la región.

Además, el CEMENURNK cuenta con el servicio de PET/CT, incorporado un julio, que permite realizar estudios de imagen avanzados que facilitan la detección de tumores en fases muy tempranas, lo que a su vez mejora las tasas de éxito en el tratamiento del cáncer. Desde julio ha sido utilizado en 129 pacientes, permitiendo diagnósticos más precisos y tempranos sin afectar al organismo. De esta cantidad, la mayoría (81 pacientes) se han realizado tomografías con flourodeoxiglucosa (FDG).

Al respecto, el PET/CT usa radiofármacos, el FDG y Colina, que como se dijo deben ser transportados desde Buenos Aires, lo que requiere una cuidadosa organización logística por tener pocas horas de vida útil. La aplicación del PET/CT es un proceso complejo que demandó una gran capacitación del personal médico, pero hoy se ha convertido en una herramienta clave para mejorar el diagnóstico y tratamiento en Formosa.

Cáncer de mama: una atención única en la región

Octubre es el mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama y en el CEMENURNK esto cobra especial protagonismo. Hasta septiembre se realizaron 219 estudios mamográficos de distintos tipos, siendo la mayoría mamografías bilaterales.

Uno de los avances más importantes que ha incorporado el centro este año es la tecnología para realizar biopsias mamarias asistidas por vacío bajo guía estereotáxica, una técnica de última generación única en la región, que permite tomar muestras de tejidos con precisión milimétrica en zonas de difícil acceso o cuando las lesiones son muy pequeñas.

La técnica ofrece un procedimiento ambulatorio que, según explica María Paula Antueno, médica especialista en Diagnóstico por Imágenes y certificada en Imagenología Mamaria, antes no estaba disponible en el norte del país.

La implementación de esta tecnología junto con la posibilidad que presenta el CEMENURNK de realizar mamografías de última generación, ha garantizado a las pacientes formoseñas un acceso a la detección precoz de cáncer de mama, sin necesidad de trasladarse a otras provincias, como ocurría anteriormente. Después de todo, transitar una enfermedad de este calibre no es fácil y mucho menos si uno está lejos de su hogar.

Sobre este tema, Antueno resalta que el trabajo multidisciplinario es clave para la atención integral de los pacientes. “En este centro no solo se trata el cáncer, sino que se acompaña a la paciente en cada etapa del tratamiento, desde el diagnóstico hasta la recuperación”, explica.

El trato humano

Más allá de su avanzada tecnología, el CEMENURNK se destaca por el trato humano y cercano que ofrece a sus pacientes. Según el último informe de satisfacción, el 99% de los pacientes se sienten bien atendidos y destacan la calidez y el acompañamiento del personal, mayormente oriundo de Formosa, lo que fortalece la confianza y cercanía.

“El centro está compuesto por profesionales que inspiran vida y fortaleza. Este lugar es excelente. Solo tengo palabras de agradecimiento. Fui muy bien atendido y con el apoyo de mi familia, pudimos completar el tratamiento. Gracias a cada uno”, es uno de los tantos testimonios de pacientes que destacan la labor humana del personal.

Pero el servicio de Bienestar y Calidad de Vida no se mide sólo en las opiniones sino también en los números: 642 pacientes son alcanzados por el servicio completo del CEMENURNK. Además, el área de Nutrición atiende a 615 pacientes y Psicología a 604. Como las batallas contra este tipo de enfermedades afectan no sólo a quien la transita sino también a su entorno, el centro cuenta con Talleres familiares, que llegan a 110 pacientes.

Es cierto que el CEMENURNK cuenta con tecnología de punta única en la región, pero tal vez uno de sus activos más valiosos es su personal, que en todas las áreas cuentan con un enfoque humano y cálido que hace sentir a los pacientes comprendidos y acompañados, contribuyendo a su bienestar físico y emocional.

La salud pública es una inversión para todos

La inversión en salud, que incluye tanto la adquisición de tecnología de punta como la capacitación del personal, ha permitido al CEMENURNK convertirse en un modelo de inclusión y avance tecnológico en la región. Los pacientes, que antes debían viajar a otras provincias para acceder a tratamientos de alta complejidad, ahora encuentran en Formosa un centro de excelencia que les permite recibir atención de calidad cerca de sus casas.

Si bien el CEMENURNK es un orgullo formoseño, también le facilita la vida a varios pacientes de la región, en especial del NEA, quienes ya no tienen que viajar a la capital del país para recibir estos tratamientos. Hasta ahora se han atendido 39 pacientes de Chaco, 8 de Corrientes, y otros provienen de otras provincias: Santiago del Estero, Salta, Córdoba, Tierra del Fuego y hasta de Río Negro. Por supuesto que la mayoría de los pacientes son de Formosa: de los 1.138 pacientes 704 son de la capital de la provincia y 434 son de distintas partes del interior.

El lograr estos números tiene detrás una política pública para no solo garantizar la gratuidad de la salud, sino que esta sea de la calidad necesaria para que los y las ciudadanas no deban enfrentar grandes distancias. Por ello es que la gestión provincial ha impulsado la creación del CEMENURNK, que posiciona a la provincia como un referente en medicina nuclear en el NEA. “El acceso a la salud es un derecho, y este centro es una muestra palpable de que las inversiones en salud no solo transforman vidas, sino que también marcan el camino hacia un futuro más justo y equitativo para todos”, afirmó el Gobernador Gildo Insfrán en la inauguración del centro.

En un contexto donde la salud pública se ha demonizado, el CEMENURNK demuestra que la inversión en tecnología y personal capacitado puede marcar una diferencia real y concreta en el futuro de la sociedad. Brindando esperanza a quienes enfrentan duras batallas contra distintas enfermedades de gran complejidad y recordándoles que no están solos.