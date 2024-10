Policía: “Los hechos que mencionó Basualdo no alcanzaron a configurar ningún tipo de delito”

La Jefatura de Policía inició acciones administrativas a dos integrantes de la fuerza, que sin autorización viajaron hasta Asunción, Paraguay, y fueron demorados, acusados de perseguir al intendente Atilio Basualdo de Las Lomitas.

El caso trascendió a través de las redes sociales, y si bien los agentes públicos fueron demorados, los hechos denunciados por el dirigente político no configuraron ningún delito, por lo que fueron liberados.

En la faz institucional, ambos policías, su jefe directo y el personal superior de la dependencia de la que dependen, se encuentran involucrados en un sumario interno. En el caso de los dos efectivos, fueron separados del servicio activo de la fuerza.

Sobre el hecho, el comisario general Pablo Torres, jefe del Departamento Personal de la Policía Provincial, explicó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) en detalle que conocieron el caso el sábado 26, por la tarde, cuando allegados al intendente lomitense denunciaron persecución y amenaza de muerte.

A partir de allí, el Comando Superior policial dispuso una exhaustiva investigación dado que los policías formoseños no tenían autorización para trasladarse hasta el vecino país.

“Estos hombres, aprovechando que tenían el franco de servicio, acordaron que iban a ir a Asunción, como un viaje normal, en calidad de turistas. La idea era ir a recorrer, ir al shopping, conocer la nueva Costanera y se largaron solos, sin avisar a nadie, sin tener permiso”, subrayó.

Aclaró que para ese tipo de viaje todos los efectivos policiales, “necesitan de una autorización, del Comando Superior y el Ministerio de Gobierno, del que depende la Policía. Y más si se va a salir el país”, clarificó.

Continuó detallando que ambos policías hicieron los controles migratorios en Clorinda, llegaron a Asunción, donde tras desayunar dieron algunas vueltas por la zona del Shopping del Sol, buscando dónde dejar estacionada la motocicleta en la que se desplazaban.

“En ese lugar no encontraron dónde dejar estacionada la moto, entonces dieron una vuelta y cuando estaban más o menos a tres cuadras del shopping fueron demorados en el lugar por efectivos de la Policía Nacional del Paraguay”, abundó.

Dijo que tras ser identificados y contar con sus credenciales de la Policía de la provincia de Formosa, y luego de haber recibido la denuncia en sede policial paraguaya del intendente Basualdo, fueron trasladados a la Comisaría 10°.

En la dependencia “se realizaron todas las averiguaciones a nivel interinstitucional, se pidió a la Policía de Formosa conocer si se trataban de efectivos policiales”, explicó tras detallar que los efectivos contaban con herramientas propias de quien se conduce en una motocicleta, aunque aclaró que el agravante institucional es que la motocicleta pertenece a la fuerza formoseña, hecho que calificó de “grave”.

Añadió Torres que, desaparecidas las causales que motivaron su demora en la sede policial y al no haber elementos como para decir que configuran algún tipo de delito, continuaron en libertad y volvieron a la provincia de Formosa.

Situación

Sobre la situación actual de ambas personas, explicó que se encuentran en situación de revista disponibilidad, separados del servicio efectivo y a disposición del Departamento de Personal mientras se realicen las actuaciones administrativas.

Aclaró que en la misma situación se encuentra el jefe inmediato de ambos efectivos y el personal superior de la misma dependencia, donde prestan servicios, a la espera da deslindar sus posibles responsabilidades.

Confirmó que no existe causa en Paraguay, porque ambos policías simplemente fueron demorados para averiguar los dichos de Basualdo. “No tenemos ninguna causa abierta, porque no se cometió ningún delito, los hechos que mencionó Basualdo no alcanzaron a configurar ningún tipo de delito, por esa razón no fueron detenidos, ni notificados de ninguna actuación, como tampoco prestaron declaración alguna”, insistió.