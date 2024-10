Obtienen a favor de jubilado devolución de préstamo bancario por estafa telefónica - vishing

A la víctima se le llegó a cobrar 4 cuotas, cuyo monto ascendió a $982.000 que también, posteriormente, le fueron acreditadas en su Caja de Ahorro-El ciberdelito es una conducta ilegal que se realiza a través de dispositivos electrónicos y redes informáticas, consiste en estafas, robos de datos personales, de información comercial estratégica, suplantación de identidad, fraudes informáticos, cometidos por ciberdelincuentes que actúan en grupos o trabajan solos. La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, resaltó que, “ninguna entidad bancaria pide información ni datos personales por teléfono o correo electrónico ni por mensajes de texto”, no obstante, lo cual, continúan existiendo diversos casos en los cuales se estafa a la gente, como sucedió con un adulto mayor que recibió una llamada telefónica de supuestos empleados de la Empresa Claro, ofreciéndole una promoción y habiendo otorgado datos personales, “los delincuentes solicitaron un préstamo de $2.600.000, el cual fue acreditado en su cuenta sueldo y luego transferido a distintas cuentas de terceros”. Ante esta situación, el ciudadano A.B.R.D., desconoció el préstamo en el BNA Sucursal Formosa y realizó la denuncia policial en la Comisaria Octava, sufriendo el mismo también, “cobros de cuotas que ascendieron a casi un millón de pesos”. Posteriormente, solicitó la intervención del Asesor Letrado Dr. Leonardo Sánchez del Organismo de la Constitución Provincial, quien llevó adelante las diferentes acciones y gestiones en base a la Ley de Defensa al Consumidor Nº 24.240, obteniéndose como resultado, “la suscripción de un Acta Acuerdo, por la cual, el banco, canceló el préstamo personal antes citado y además, procedió a la devolución de 4 cuotas por el importe de $981.634,45 que le habían cobrado y que fueron acreditadas en su caja de ahorro”, mediando la intervención de la Gerente de la Sucursal Kanje Daniela y Schneiber Carina Daniela, Responsable de Apoyo Administrativo. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que, ante un llamado que genere sospechas de engaño, “no se deben proporcionar datos personales, ni información sobre tarjetas de crédito, ni sobre contraseñas por teléfono, WhatsApp o por mensaje de texto”. Para prevenir las estafas brindó algunas recomendaciones: Ante un llamado sospechoso, * Cortar la comunicación. * Llamar al 911 e informar lo sucedido o a la Dirección General de Informática de la Policía de la Provincia, al teléfono 3704-040172 o al correo electrónico pol.informatica@formosa.gov.ar. * No entregar dinero ni información personal o familiar a desconocidos. * No realizar depósitos o transferencias dirigidos mediante contacto telefónico. * No dar datos sobre tarjetas de créditos ni sobre tus contraseñas por teléfono, WhatsApp o por mensajes de texto. * No contestar llamados o SMS de números desconocidos o privados y/o con alerta de “posible fraude”. * No ingresar datos personales en sitios utilizando enlaces que llegan por correo electrónico, podrían ser fraudulentos. * Asegurarse siempre de estar en la página legítima antes de ingresar información de inicio de sesión. * Leer cada correo electrónico recibido con cuidado. * No usar equipos públicos o de terceras personas para acceder a aplicaciones, redes sociales o cuentas personales. * No utilizar redes de wi-fi públicas para acceder a sitios que requieran contraseñas. * Si se recibe un aviso sobre un supuesto error al realizar una transferencia bancaria, no se debe responder a estos mensajes. * Ante cualquier duda, se debe comunicar telefónicamente con el banco. * Tiene que ser el cliente el que llame y nunca aceptar una llamada supuestamente originada en la entidad. * Utilizar contraseñas fuertes, mezclando mayúsculas, minúsculas y números. * Tienen que ser fáciles de recordar, pero difíciles de adivinar por otras personas. * No usar la misma clave para distintas aplicaciones, cuentas, plataformas o sitios, entre otras sugerencias.