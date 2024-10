Los productores asesores de seguros en el mercado asegurador son garantes de eficacia y previsibilidad

OPINIÓN

Soy Ernesto Saporiti, desde el 24 de abril de 1994 soy Productor Asesor de Seguros. En el 2007 con un grupo de PAS fundamos la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Formosa, donde ocupé varios puestos en la comisión directiva y fuÍ presidente durante tres periodos de mandato, continuando luego en otros puestos hasta la actualidad. Organice la formación de APASFOR. Abrace la docencia a través de capacitaciones de curos de Productores Asesores de Seguros. Fui inspector de cursos PCC de la SSN a través del ente ley 22400.Tambien desde la fundación de APASFOR participé en la Federación Económica de Formosa – ocupando, puestos en la comisión directiva y actualmente, soy secretario de esta Institución.

También participé en la Agencia de Desarrollo Empresarial de Formosa, ocupando puestos en la comisión directiva en varios periodos actualmente me desarrollé como tesorero de dicha institución

Por todo ello, creo que mi historia de vida me habilita para recordar la importancia del Productor Asesor de Seguros, en la actividad de seguro es clave, porque es el único intermediario profesional y capacitado, que con sus conocimientos actúa entre el asegurado y las Compañías creando el nexo de beneficios para ambos, es el canal más importante de comercialización de los seguros abarcando el 65 % del mercado y esto es porque el Productor Asesor de Seguros, a mi entender, es el único capacitado permanentemente con la última actualización y eso lo hace constantemente, por esto sigue siendo el que persigue la sanidad del sistema asegurativo porque no pierde la gimnasia.

A través de este medio, quiero nuevamente advertir que existen otros canales de venta, que considero sensato no tomar en cuenta o descartar porque además de faltarle la capacitación profesional por allí se realizan ventas compulsivas, violando muchas veces el derecho de elección del usuario, tales como los agentes institorios. Es que a mi entender, no tienen capacidad de asesoramiento, ni pueden recomendar, eso limita sus oportunidades de mandar la mejor compañía de seguros para el asegurado, porque tienen un mandato de compañía que cumplir y un objetivo de venta al que tienen que llegar si o si .En este canal operan las terminales automotrices de todas las marcas, también las entidades bancarias, los supermercados, los negocios de ventas de electrodomésticos o sea una mezcla de dioses y panteras; y por supuesto, de los testimonios que he tomado esto suele generar una mala experiencia para el usuario de seguros, generando desconfianza en el mercado asegurador,

Por esto, es que el PAS es el mejor canal de asesoramiento y venta de operaciones de seguros, y es el elegido por la mayoría de los usuarios de seguros.

Si no existiera el PAS los usuarios comprarían pólizas a ciegas sin saber si están o no bien asegurados, comprarían lo que les parece y las compañías no sabrían si sus clientes conocen lo que compran, si están realmente asegurando lo que el cliente necesita y en las formas correctas. Además, ante un siniestro y para hacer un reclamo desde el desconocimiento y por la falta de asesoramiento, la mayoría de los casos terminarían en la justicia, creando un gasto enorme e incalculable que perjudicaría el patrimonio de las compañias y de los asegurados, encareciendo el costo de las pólizas exponencialmente, generando una debacle total del sistema asegurativo. Sin la presencia de PAS se crearía un caos en dicho sistema.

También , para cerrar, pero no por eso menos importante, considero que la presencia del Estado en el mercado asegurador es fundamental, porque el Estado es el que regula la actividad asegurativa desde las Compañias hasta los PAS dictando resoluciones que le dan transparencia a la actividad, trabajando en el crecimiento y estabilidad de todo el sistema.

