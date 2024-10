Las empresas de transporte están obligadas por ley a entregar pasajes gratuitos a las personas con discapacidad

Gialluca denunció que, los empresarios aprovechan la desregulación del transporte para incumplir sus obligaciones, corriéndose el Estado Nacional, el Mercado Avanza y a esto se suman, las Inacciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y de la CNRT, siendo el problema de los pasajes de las personas con discapacidad, “un punto que se agrega a la larga lista de eliminación de derechos dispuestas desde el Estado Nacional”-La Comisión Directiva de ADPRA - Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina, presidida por la Dra. María Rosa Muiños, Defensora del Pueblo de CABA y el Vicepresidente II, Dr. José Leonardo Gialluca, Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, junto a los demás integrantes, solicitaron al actual Director Ejecutivo de la CNRT Comisión Nacional de Regulación al Transporte, Dr. Edgar Pérez, “garantice el derecho de gratuidad en el transporte terrestre de jurisdicción nacional a todas las personas con discapacidad”. Se requirió a la CNRT informe exhaustivamente sobre las acciones de control implementadas y las sanciones aplicadas a las empresas de transporte que incumplen esta obligación. Concretamente, peticionaron información respecto de los siguientes puntos: * Cantidad de Actas de Infracción: fecha de las mismas, discriminación por -Delegaciones de la CNRT- y por empresa de transporte, además, se deberá especificar el tipo de infracciones detectadas en cada caso. * Multas Impuestas y Montos Totales: incluyendo los montos económicos de las sanciones y su relación con la cantidad de boletos gratuitos que no fueron ofrecidos o que, habiendo sido reservados, no fueron confirmados por las empresas. Esto, pues a las empresas, “en algunas oportunidades les conviene pagar las multas, que son muy bajas y no cumplir entregando los pasajes gratuitos a las personas con discapacidad”. * Cupos No Ofrecidos en el Sistema de la CNRT y Servicios Realizados: se solicitó el detalle de la cantidad de servicios realizados en los cuales las empresas no ofrecieron los cupos gratuitos a través del sistema de la CNRT. Este análisis permitirá evaluar cuántos boletos gratuitos quedaron sin asignar y cuáles empresas son recurrentes en esta práctica. * Plan de Control y Cronograma de Inspecciones Futuras: peticionaron información sobre el cronograma de inspecciones para los próximos meses, incluyendo un plan de control diseñado para asegurar que las empresas de transporte cumplan con la obligación de ofrecer pasajes gratuitos a personas con discapacidad. Gialluca, expresó que el mismo Gobierno Nacional que decretó la desregulación interjurisdiccional de pasajeros, “ahora se ve obligado a interponer acciones judiciales contra las empresas para que cumplan con la Ley Nº 25.635 vigente desde hace más de 20 años y que establece la gratuidad de los pasajes para personas con discapacidad”. En la mayoría de los casos, se trata de ciudadanos que necesitan viajar desde el Interior a Buenos Aires por motivos de salud o estudios especiales, las que vienen siendo gravemente afectadas, toda vez que las personas con discapacidad tienen siempre mayores gastos asociados a su condición, por los tratamientos que necesitan y porque las mismas se desempeñan en trabajos precarios o en otros muy mal pagos. En este punto, el Funcionario Provincial, afirmó que, “cuando el Estado se corre, el mercado avanza con voracidad y aprovecha esta desregulación para dejar de otorgar los pasajes gratuitos a personas afectadas o con discapacidad, siendo llamativa también, la conducta de la propia CNRT, quienes dejaron de cargar el servicio en su página web y dieron de baja muchos de los pasajes gratuitos que ya habían sido reservados anticipadamente”, lo que va en contra de la Ley Nº 25.635, que modificó un Decreto Ley de la Dictadura y que está vigente desde el año 2002, garantizando 4 pasajes por micro, 2 para personas con discapacidad y otros 2 para sus acompañantes. El pasaje se emite hasta con 48 horas de anticipación y no se entrega sin que se tenga el CUD (Certificado Único de Discapacidad), por lo que, ante cualquier negativa o irregularidad, se invitó a concurrir a los interesados a la Sede de la Defensoría del Pueblo o comunicarse a los correos electrónicos Institucionales denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar y/o a los números 370 – 4436379 – 0800 444 1770.