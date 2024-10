La inflación baja pero la pobreza aumenta

Gialluca afirmó que las dificultades de los trabajadores, jubilados y pensionados, es que aún, con estos índices, la inflación de energía eléctrica, agua, gas, alquileres, combustibles y vestimenta entre otros, “la duplica con un 7,3%”. -

El costo de la canasta básica aumentó 2,6% en septiembre, mientras que la inflación mensual fue del 3,5%, según el Indec. Con estos datos, una familia tipo necesitó $964.620 pesos para no caer en la pobreza, según los datos difundidos este jueves 10 de octubre del corriente año. La canasta básica alimentaria y la canasta básica total acumulan en el año incrementos del 78,1 por ciento y 94,6 por ciento respectivamente. Por su parte, un hogar compuesto por cuatro personas necesitó $964.620 pesos para no convertirse en pobre y $428.720 pesos para no caer en la indigencia. Por otro lado, un hogar integrado por cinco integrantes debió tener ingresos por un total de $1.014.568 de pesos para no caer en la pobreza, y $450.919 pesos para no pasar a engrosar el listado de indigentes en la Argentina. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó que, mientras desde el Gobierno Nacional se festeja esta reducción de la inflación, comparado con otros países, la pobreza y la indigencia tuvieron un incremento altísimo en el primer semestre del presente año, alcanzando más del 52,9 por ciento y 18,1 por ciento de las personas, respectivamente, de acuerdo al Indec, produciéndose un deterioro muy profundo respecto de los valores del 2023, cuando la pobreza era 40,1 por ciento y la indigencia 9,3 por ciento.