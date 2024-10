El periodismo nacional exhibe una tendencia clara a falsear y distorsionar la realidad de Formosa

Como si fueran los “únicos dueños de la verdad real “, el periodismo Nacional, afirma sin fundamento alguno que: “Formosa no brota a la democracia, no se libera hasta ahora, del feudalismo ni del terror”. Esto obviamente es no solo utilizado, sino también apoyado por determinados sectores políticos, “que entienden absurdamente que para llegar a los estratos de los poderes públicos provinciales o municipales, deben contar con la venia del poder central y con los medios de comunicación concentrados, ignorando o desinteresándose de lo que piensa, quiere y siente el o la ciudadanía con derecho a voto en nuestro territorio”. Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, se denunció que, en la Argentina, no hay concentración más fuerte en términos federales, que la que observamos en este siglo XXI, en materia comunicacional. Son estos los que construyen agenda, debates e imponen ideas, con el agravante que ningún medio del interior trasciende su territorio e incide en la agenda nacional. En este camino, se pierde la realidad y la verdad de lo que vivimos y se pone en riesgo el derecho a la información, sucede entonces que se sobreinforma al país sobre CABA y se desinforma sobre el interior. Deberíamos remontarnos a la época de la Confederación Argentina, cuando Justo José de Urquiza, apoyaba que el periodismo de las provincias y los medios de comunicación tuvieron incidencia nacional. Esta hegemonía de los medios nacionales, termina profundizando las desigualdades regionales, tanto, a nivel social, económico, cultural, social y político. Los comunicadores y medios nacionales, solo se ocupan de Formosa y del Interior Provincial, cuando pueden mostrar una tragedia o algo exótico o que les llame la atención, como si “fuéramos realmente formobichos cuyo ADN tiene que ser desentrañado por ser distintos siendo que somos tan argentinos como los que viven en la gran manzana argentina”. Esto se ha acentuado en los últimos días, a partir de un proyecto de reforma constitucional, a lo que se le suman versiones de diversos hechos abordados, obviamente, con una mirada centrista, que en ocasiones entendemos, no lo hacen con mala fe sino por una profunda ignorancia de nuestra historia e idiosincrasia. El interés de la prensa nacional no parece perseguir objetivos nobles llevando información sino realizando una construcción o un relato con clara tendencia a privar a la población del acceso a la información veraz que implique un examen serio de la realidad de la Provincia. Ello claramente produce una burbuja que impide a la CABA y a las demás provincias conectarse con la realidad y con las expresiones de deseos de los ciudadanos formoseños. El derecho a informar está ligado a la responsabilidad de describir la realidad que perciben o de lo que pueda ser constatado y no nutrirse de diatribas vacuas pues ello perjudica gravemente el derecho a estar informado del que no solo gozan los habitantes de la provincia sino también los demás ciudadanos del país.