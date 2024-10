A bailar con "Terra Samba" en el club San Martín

La banda épica de Brasil llega por primera vez a Formosa. Desde su creación ha hecho bailar a diferentes generaciones a través de sus clásicos que perduran con el tiempo. La cita es el sábado 9 de noviembre a partir de las 22 en el Club “San Martín”.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir vía on line a través del portal www.todoticket.ar, aceptándose todos los medios de pagos (Tarjetas de crédito y débito, Mercado Pago; transferencias)

El valor para mesas lote 1 (numeradas para 4 personas) es de $ 50.000 (+ 10% costo por servicio + 10% costo financiero) y el precio de las generales es de $ 5.000 (+ 10% costo por servicio + 10% costo financiero)

Una historia a puro ritmo

En 1991, Edson Souza y Mário Ornellas, fueron miembros principales de la banda y formaron parte de otro grupo, Gera Samba y al mismo tiempo crearon el nombre “Terra Samba” para designar el regreso de la Samba de roda en la música bahiana, con mucho de percusión, como lo había hecho Édson. También contribuyó al sonido de la banda Timbalada . Sin embargo, a partir de 1994 la banda emprende nuevos rumbos, también con la dirección vocal del cantante Reinaldo Nascimento. Banda Terra Samba inició su éxito con la mezcla de samba de roda con fuerte presencia del estilo pagode y música africana, además de producir algunos éxitos durante el Carnaval de Bahía.

En 1995, lanzaron su álbum debut, llamado “Terra Samba Faz Bem”, en el sello discográfico RGE. También lanzaron los álbumes “Deus É Brasileiro” y “Liberar Geral” en 1996 y 1997, en el mismo sello.

En 1998, firmaron con el sello Globo/ Polydor y lanzaron el álbum en vivo “Terra Samba ao Vivo e a Cores”, que recibió un disco doble diamante por vender más de dos millones de copias. En 1999, lanzaron el álbum “Auê do Terra”, que recibió disco de oro de la ABPD. Con las ventas combinadas de estos cinco álbumes, la banda ha vendido más de tres millones de álbumes.

Tras una rápida salida, Reinaldo volvió a la voz en 2011, compartiendo con Mano Moreno, su sustituto. En 2014, después de 20 años, Reinaldo Nascimento dejó el grupo para seguir una carrera como solista, pasando la voz a Márcio Bahia. En 2016, la voz de Terra Samba pasó a ser dirigida por Negão Jamaica, hermano de Beto Jamaica , quien ya formó parte de importantes grupos bahianos como el grupo Companhia do Pagode . Con una nueva imagen, el grupo invierte en innovaciones, pero no olvida la verdadera samba de raíz, responsable de la buena música de Bahía. Un ejemplo es el vídeo musical de la canción "Nem Necessitate Amor", grabado en colaboración con Tatau . La canción está compuesta por Roberto Kuelho. En 2017, también se unió al grupo Diumbanda , ex cantante de Companhia do Pagode. La primera canción de trabajo del cantante fue 'Joelho, Cintura, Cabeça e Jogou'. En 2021 lanzaron el sencillo 'Zigue Zigue Zá', con clip grabado en Imbuí .