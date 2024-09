Senadoras y senadores de Unión por la Patria recibieron a representantes de los trabajadores de ARSAT, que denunciaron vaciamiento

Senadoras y senadores del Interbloque Unión por la Patria recibieron hoy a representantes de las trabajadoras y trabajadores de la empresa argentina de telecomunicaciones ARSAT, quienes reclamaron el pago de salarios adeudados al personal y denunciaron el vaciamiento de la empresa por parte del Gobierno Nacional.Del encuentro realizado en el salón de reuniones del interbloque en el Palacio Legislativo, participaron los senadores y senadoras: Oscar Parrilli, Eugenia Duré, Florencia López, Fernando Rejal, Marcelo Lewandowski, Alicia Kirchner, María Teresa González y Silvia Sapag.También, estuvieron presentes los diputados y diputadas nacionales: Hugo Yasky, Daniel Gollán, Pablo Carro, Julia Strada y Lorena Pokoik.Al cierre del encuentro, Parrilli explicó que los trabajadores de ARSAT “están pasando por una situación muy grave, no solamente desde el punto de vista salarial, sino también porque se está desmantelando y desguazando la empresa”. “El gobierno nacional está poniendo en riesgo el funcionamiento de una empresa estatal que es superavitaria y tiene ganancias”, añadió.“Esta locura del gobierno de destruir todo lo que pertenece al Estado se encarna en esta política, precisamente, de destrucción de ARSAT. Eso es lo que los compañeros trabajadores nos han venido a plantear hoy en el seno del bloque”, completó el neuquino.Eugenia Duré, su compañera de bancada, señaló que “ARSAT es soberanía nacional, por lo cual esta lucha de los trabajadores es de todos”. “Desde hace nueve meses, venimos batallando contra un gobierno nacional que lo único que pretende es desmantelar todas las empresas del Estado”, indicó.También, la senadora fueguina destacó lo que significa la referida empresa en relación a las telecomunicaciones para todas las provincias del país y apuntó: “Desde el interbloque Unión por la Patria vamos a hacer todo lo necesario para que el Estado Nacional dé respuesta a esta gran empresa”.A su turno, la riojana Florencia López apuntó contra el gobierno nacional porque “ataca a los trabajadores, a la ciencia, la tecnología, a la educación” y lo que está haciendo con la empresa estatal es una muestra más de ese accionar. Y declaró que desde “el peronismo vamos a trabajar en las leyes que sean necesarias para que a los trabajadores se les pague el salario que corresponde con los fondos que ellos mismos generan”.“ARSAT es una empresa que anda muy bien, que gana muchos recursos en dólares, y no es justo que el gobierno esté desviando sus fondos en cuestiones que nada tienen que ver con la soberanía nacional ni con lo que la empresa representa para las telecomunicaciones”, concluyó.Por su parte, el secretario general de FOETRA, Claudio Marín, expresó que la acción sindical llevada a cabo hoy, en las puertas del Congreso, se organizó “en defensa de la fuente de trabajo” y también en protección “de un proyecto de telecomunicaciones nacional, necesario para el desarrollo del país y de la integración del territorio”. “ARSAT –prosiguió- es soberanía y un salto en la brecha digital”.“Estamos sufriendo una situación muy difícil, no solamente por el desmantelamiento de la compañía, también se deben salarios atrasados, que rebajan el sueldo real de los trabajadores en un cincuenta por ciento. Reclamamos que el pago se efectivice porque ARSAT es superavitaria y el dinero para los salarios está”, precisó el dirigente sindical.A su vez, Diego Freyberg, integrante de la comisión interna de ARSAT por el gremio FOETRA, comentó que los trabajadores se movilizaron hoy al Congreso Nacional “en reclamo del pago de los salarios adeudados”. “Desde el cambio de gobierno, en diciembre de 2023, estamos cobrando la mitad del sueldo”, detalló. “Por otro lado, estamos denunciando el vaciamiento en la empresa, están frenando todos los proyectos de desarrollo tecnológico, los están desfinanciando”, acotó.“ARSAT es una empresa estratégica de alta tecnología que tiene los recursos para pagar los sueldos. No depende del Tesoro Nacional para pagar los sueldos, sólo depende de una decisión política tanto para pagar los salarios como para continuar los proyectos de desarrollo tecnológico que venimos realizando desde hace tantos años”, argumentó el delegado de los empleados de la compañía, al finalizar la reunión.ARSAT es una empresa estatal argentina que administra los satélites ARSAT 1 y ARSAT 2, puestos en órbita en 2014 y 2015, respectivamente, hecho que colocó a la República Argentina entre los ocho únicos países en el mundo que construyen y operan satélites geoestacionarios (y en el segundo del Continente junto con los Estados Unidos).