“No hay ideología de ninguna naturaleza que pueda detener al peronismo cuando se pone en marcha”, aseguró el Gobernador

En la tercera parada del operativo solidario “Por Nuestra Gente, Todo”, que se realizó en simultáneo en cuatro localidades del centro de la provincia, el gobernador Gildo Insfrán, llegó hasta Fontana donde compartió con los presentes y brindó un discurso plasmado de esperanzas para el pueblo formoseño.

En primer lugar, habló sobre la problemática de la presión del agua en esa jurisdicción y explicó que, el convenio suscrito en este contexto, es para “ampliar las redes maestras y darle mayor diámetro” con el fin de solucionar este inconveniente.

“Pero no nos tenemos que olvidar, podemos tener la mejor planta, el mejor sistema de distribución, pero si no tenemos agua cruda para potabilizar, no tiene sentido; y saben muy bien que el oeste de la provincia siempre ha sido el problema tremendo la falta de agua”, indicó.

En ese sentido, el mandatario reflexionó que “hoy parece que no valoramos o no nos damos cuenta de cuánto tiempo llevamos de sequía”, sin embargo, “tenemos agua suficiente para potabilizar cinco meses”.

“Pero ¿por qué? Porque todavía sigue entrando agua del Bañado La Estrella, esa obra magnífica que es la obra hidrovial de la ruta 28, permite que a través de los cauces que se reactivaron que vaya llegando el agua en todos los pueblos de la ruta 81 hasta Pirané”, detalló.

Y agregó: “Hoy tanto Ibarreta y aquí tienen agua dulce como para poder abastecer por lo menos cinco meses y creo que en cinco meses algunas lluvias van a caer, a pesar de que los pronósticos del Servicio Meteorológico dicen que recién a fines de octubre podemos empezar a tener lluvias, pero los seres humanos están garantizados que van a recibir el agua potable”.

En esa línea, puso en valor la importancia de las obras públicas de las que hoy reniega la actual gestión nacional y preguntó: “¿Se imaginan la ruta 81, la red de 132 Kv que viene desde Formosa hasta Juárez, si algún privado la iba a hacer?”.

“¿Creen que íbamos a tener conectividad si es que existía un gobierno con ese pensamiento e ideología de que si no hay ruta es porque no es necesario? El problema es que, si no hay ruta, no hay forma de circular”, sostuvo.

Asimismo, Insfrán recordó que “somos una provincia joven” que recién el 28 de junio “cumplimos 69 años” y, aún así, “podemos estar orgullosos de lo que tenemos e hicimos”.

Autocrítica no es autoflagelo

En este punto, trajo a la memoria esa “herramienta tan extraordinaria” que firmaron junto al “compañero Néstor Kirchner, al tercer día de asumir, cuando vino a Formosa” a suscribir el Acta de Reparación Histórica.

“Y cumplió, como debe cumplir un peronista su palabra. De ahí en más, con el esfuerzo de todos nosotros seguimos avanzando, jamás nos detenemos, vamos a ir a pasos más lentos seguramente, pero no nos vamos a detener”, aseguró.

Y sentenció: “No hay ideología de ninguna naturaleza que pueda detener al peronismo cuando se pone en marcha. No se preocupen, ya hubo muchas intenciones desde el nacimiento del peronismo para hacer desaparecer: fusilaron, torturaron, hicieron desaparecer compañeros y compañeras, y aquí seguimos firmes”.

En ese sentido, el Gobernador reconoció que “tenemos que organizarnos” porque “hemos cometido errores” ya que “no cumplimos las expectativas que el pueblo puso en el gobierno de Alberto (Fernández), es cierto”.

Pero, consideró, “autocrítica es una cosa, autoflagelarse es otra” y “entendimos que hicimos mal y la gente no nos perdonó” aunque, aseveró, “yo creo que el perdón ya va a venir” porque “como decía Perón cuando le preguntaron: General, que va a hacer usted para volver y dijo ‘yo no voy a hacer nada, mis adversarios van a hacer todo”.

“Es lo que está pasando ahora, ellos están haciendo todo lo posible para que nosotros con todos nuestros errores volvamos a conducir los destinos de Argentina. Porque lo único que saben hacer es endeudar y regalar nuestros recursos naturales y soberanía nacional, que es lo más grave”, señaló.

De esta forma, Insfrán solicitó que “no tengan miedo en decir: nosotros vamos a defender, como peronistas y argentinos” porque “no podemos permitir que sigan dando espectáculos desastrosos en los organismos internacionales, haciendo discursos disparatados que nada tiene que ver con nosotros”.

“Y encima, ahora, dan una alerta para las fuerzas de seguridad de las provincias porque puede haber un atentado por el problema en el Medio Oriente; y ¿cómo no va a haber? si ellos buscaron, con qué sentido, si nuestro país es un país de paz, armonía, de relacionarse con todos los países, cada uno con su ideología, pero defendiendo los intereses de los argentinos, no regalando el país”, cuestionó.

Por último, expresó estar “orgullosos de nuestro sistema de educación y de salud pública” y resaltó que “no tengo vergüenza ni temor en decir que son los mejores de cualquier provincia de Argentina”.

“Gracias por esto, me dan fuerzas para seguir luchando por una Formosa mejor cada día”, cerró.