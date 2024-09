Mayans reclamó "sensatez" al Gobierno y pidió que "el parlamento funcione"

El formoseño aseguró que su bancada va a estar presente para “ratificar” las políticas de recomposición de los haberes jubilatorios, así como el financiamiento educativo y “para terminar con ese fondo corrupto de cien mil millones de pesos” para la SIDE.



De esa manera, el senador peronista salió a cuestionar el faltazo de los bloques pseudo-opositores, que en más de una ocasión se expresaron a favor de dar respaldo económico a las universidades públicas, pero eligen favorecer el oficialismo con ausencias inexplicables en las sesiones. “Nuestra obligación es decirle al pueblo argentino lo que está pasando con la economía del país, con la educación, con la salud, con la inversión pública, con el sistema previsional”, detalló.



A la vez, desafió a los sectores no peronistas a bajar a dar el debate. “Hay senadores que van a las marchas y se sacan fotos, levantan las banderas por la educación pública y la salud, pero en vez de venir a sentarse ahora al recinto prefieren especular” y no bajan a debatir los temas esenciales para la población. Recordó que así pasó cuando se trató la llamada ley Bases, “algunos, a las 10.30 de la mañana, estaban en contra y, a las 11, estaban a favor”, declaró. Y dijo que también hay gobernadores que especulan “por migajas”.



Además se quejó de las maniobras de las autoridades de la Cámara Alta para trabar el desarrollo de la frustrada sesión de hoy. En ese sentido, señaló que el oficialismo prefirió “postergar dos temas que son centrales, por no tener consenso con boleta única (en relación al proyecto para reformar la herramienta electoral)”.



Reseñó que UxP tuvo que hacer malabares para “poder sesionar en minoría hoy”. Pero recordó que, en cambio, con la nueva gestión se utilizan los recursos del Cuerpo para “actos políticos”, como por el ejemplo el de la semana pasada de la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Y remarcó: “El Senado de la Nación es la casa donde trabajan los senadores”.



A su turno, el presidente de la comisión de Educación y Cultura, Eduardo “Wado” de Pedro, lamentó que se frustrara la sesión. Sostuvo que la intención era “empezar a poner fin a una injusticia y dar un principio de solución a un problema grave como es el desfinanciamiento del sistema universitario nacional”. Dijo que el sistema público universitario atiende a un universo de “más de dos millones de pibes y de pibas, que se anotan en las universidades nacionales en busca de un futuro mejor”.



Aclaró que el tema del financiamiento, no sólo responde al funcionamiento operativo en sí de las Casas de Estudio, sino que hace a mejorar los salarios docentes y aseveró que “el ochenta por ciento de los docentes están bajo la línea de la pobreza”. Por eso, apuntó contra aquellos legisladores que “hacen discursos muy lindos, pero cuando hay que bajar al recinto a dar quorum no lo hacen. Me parece entonces que estamos ante una dirigencia hipócrita”, replicó.



Y expresó su dolor “al no poder sancionar hoy una ley que fue consensuada, acordada en la Cámara de Diputados, y que actualiza el presupuesto universitario nacional”.



La presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana di Tullio, expresó la intención del peronismo de “transformar en ley el financiamiento de las universidades públicas”. “Esperábamos que esta fuera una sesión con todos los bloques que cuenta este Senado”, explicó y se quejó que, desde las autoridades del Cuerpo, no dieron todas las garantías “para sesionar”.



“Cuando se hacen actos particulares de la propia presidenta de esta Casa, se utilizan todos los recursos del Senado, pero esos recursos son para los senadores y las senadoras de la Nación, no son para la vicepresidenta”, lanzó.



“No encontré un solo senador o una sola senadora que no dijera que el tema del financiamiento educativo universitario no es urgente, pero ahora no están sentados en sus bancas. Nos dejaron solos y solas, no a nosotros, sino a todo el sistema universitario nacional”, bramó la bonaerense. Y señaló que “las universidades nacionales no tienen la mínima garantía para funcionar, y no la van a tener hasta que al para-oficialismo no se le ocurra juntar el quorum y aprobar la media sanción que viene desde Diputados”.



Luego, se preguntó: “¿Qué estará negociando el para-oficialismo con el Poder Ejecutivo para no convertir hoy en ley el financiamiento universitario y rechazar el DNU de Inteligencia”.



Antes, el neuquino Oscar Parrilli disparó contra los supuestos opositores que denominó “senadores tero”, porque como el ave “gritan en un lugar pero ponen los huevos en otro lado” y, en este caso, “dicen una cosa y hacen otra“, en relación al DNU de fondos reservados para la SIDE. “Quiero decirle a los senadores que hoy no vinieron que, si rechazamos el DNU dentro de quince o veinte días, será de una inutilidad absoluta, porque ya se habrán gastado los cien mil millones de pesos”, explicó.



Asimismo, recordó que, de los cuestionados cien mil millones de pesos de fondos reservados presupuestados para todo el año, “sólo en quince días se gastaron casi el ochenta por ciento de los recursos”, en el referido organismo de inteligencia. Y advirtió que “toda la ciudadanía argentina va a estar expuesta a ser víctima de un espionaje político, como pocas veces vimos en la Argentina”, de continuar vigente ese DNU sin control de los gastos aludidos.

El jefe del interbloque de senadores y senadoras nacionales de Unión por la Patria, José Mayans, reclamó “sensatez” al gobierno y que “el Parlamento funcione”, a la vez pidió que el presidente Javier Milei “deje de decir estupideces e inconsistencias”, al encabezar la sesión en minoría que su espacio impulsó para tratar la ley de financiamiento para las universidades públicas y el rechazo al DNU que habilita cien mil millones de pesos para gastos reservados de la SIDE.“Necesitamos que el gobierno nacional tenga sensatez y que el presidente deje de decir estupideces e inconsistencias, y que el Parlamento funcione”, disparó Mayans, al cuestionar las “maniobras dilatorias” del oficialismo y aliados para evitarle hoy una nueva derrota legislativa al Poder Ejecutivo.