Insfrán: “Todas las adversidades que se puedan presentar las vamos a sortear unidos, organizados y solidarios”

En la localidad de Pozo del Tigre, el gobernador de Formosa, GildoInsfrán, presidió la nueva edición del operativo solidario “Por Nuestra Gente, Todo”, el programa integral de prestaciones sanitarias y múltiples servicios de estricta justicia social que es único en el país.

Según declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el primer mandatario comenzó haciendo alusión al PAIPPA, que este 15 de septiembre conmemorará 28 años de su lanzamiento.

“Hablaban del PAIPPA que hemos lanzado desde General Belgrano y me traían recuerdos porque en esa época también teníamos en orden nacional la misma política (neoliberal) que tenemos hoy. Pero la de hoy es peor porque viene con más ensañamientos”, manifestó.

Sin embargo, enfatizó que ante ello “no dimos el brazo a torcer”. Por el contrario, “trabajamos con el más humilde”, en este caso con los pequeños productores que hoy son los paipperos, columna vertebral del sistema productivo provincial y de la soberanía alimentaria, y “hoy aquí estamos fortaleciendo esa estructura del PAIPPA con la entregade estas motos”.

Aquí les dejó en claro a los promotores que “no son para quepaseen”, sino para que “visiten a los productores, escuchen, los atiendan y solucionen los problemas que ellos tienen”, por cuanto “detrás hay un Gobierno que los va a apoyar y funcionarios que tienen que cumplir esta directiva que les doy públicamente”.

Esto es así porque “nosotros somos servidores públicos. Como decía Jesús, yo no vine para ser servido, sino para servir. Esa es nuestra política”.

Asimismo, el gobernador Insfrán se refirió a los jóvenes, diciéndoles que “son el presente que va a garantizar el futuro para los abuelos”, a la vez que aseveró que “en Formosa nadie se rinde”. “Todas las adversidades que se puedan presentar las vamos a sortear, unidos, organizados y solidarios”, aseguró.

En ese sentido, pidió que “no nos invada el desgano, la desilusión y la tristeza, porque es eso lo que buscan quienes hoy están gobernando” la Argentina, a quienes llamó “la oligarquía más recalcitrante”, advirtiendo que “están entregando a nuestro país”.

No obstante, “les decimos que con Formosa no van a poder, porque vamos a estar para reconstruir el movimiento nacional y popular que requiere el pueblo argentino para tener la verdadera libertad, no la libertad ficticia que algunos hablan y pregonan”, que es la que se logra con independencia económica, soberanía política y, por sobre todas las cosas, justicia social, significó.

Y, en esa línea, recalcó que ese “no es el compromiso solamente de una persona, sino el de todo un pueblo que ha entendido y que ha asumido ese rol”, ya que “la Patria está en peligro” por la actual gestión libertaria, la cual ha llevado a la política “a su disminución en su extrema expresión”.

“No crean ustedes que eso es producto de la casualidad, no, es un proyecto político para llevarnosjustamente a un estadio de desánimo, para que de esa manera, esa pequeña oligarquía haga lo que quiera. Pero no lo vamos a permitir”, robusteció.

Hizo notar, a su vez, que “somos una provincia pequeña, pero un pueblo inmensamente fuerte, como para decirle al conjunto de los hermanos argentinos que se puede verdaderamente cuando estamos unidos por una doctrina nacional justicialista”, la que “no tenemos que perder”porque “va a defender la salud pública y el acceso gratuito a todos los niveles de la educación”.

En el tramo final de su discurso, el Gobernador les habló a los docentes, los enfermeros, los médicos y los empleados públicos, marcándoles que “siempre vamos a estar haciendo lo imposible para que puedan tener un mejor ingreso y para recuperar el poder adquisitivo del salario que está perdido por culpa de una política nacional”, concluyó.