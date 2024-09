Insfrán advirtió que “es una barbaridad” el ajuste a provincias y reveló una deuda previsional de Nación por $100 mil millones

El primer mandatario provincial formuló duros cuestionamientos a la gestión de Milei, y consideró “muy preocupante” las cifras de la pobreza en el país dadas a conocer por el INDEC.

Desde Casa de Gobierno, el gobernador Gildo Insfrán brindó una conferencia de prensa, tras mantener una reunión con gremialistas locales y anunciar un aumento salarial del 30% para empleados públicos de la provincia de Formosa.

Al responder preguntas de los periodistas se refirió a los índices económicos oficiales dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec), con 52,9% de pobreza en el país. Además sostuvo que en ocho meses, el presidente Javier Milei endeudó al país dos veces más de lo que lo había hecho el expresidente Mauricio Macri.

Confirmó asimismo que la Nación no cumplió el pacto fiscal y que adeuda a Formosa 100 mil millones de pesos.

“Duele, pero no me sorprende. Como es posible que en seis meses, hay una diferencia de 40 puntos. Esto indica que la política nacional no es buena, es perjudicial no solo para Formosa, sino para todo el país” consideró al referirse a los datos del INDEC sobre la pobreza.

En declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el mandatario provincial afirmó asimismo que la provincia continúa con las gestiones ante Nación para que la misma se haga cargo de los certificados de obras adeudados en obras nacionales que se ejecutan en Formosa y que cuentan con elevados porcentajes de realización y las entregue a la provincia para su continuidad, “pero sin deuda”, aseveró.

Datos preocupantes

Al insistir en que los datos del INDEC son “muy preocupantes”, advirtió que lo dicho durante la campaña electoral respecto del gobierno libertario, “se está cumpliendo”.

Al rechazar el pedido del presidente Javier Milei de que las provincias formulen un ajuste de 60 mil millones de dólares en el marco de la presentación del Presupuesto 2025, advirtió que “si hacemos eso, no tenemos que pagar sueldos a nadie, no hay sistema de educación, de salud, no hay nada. Es una barbaridad”.

Reveló asimismo que no recibió invitación formal sobre una reunión de gobernadores con Milei y aclaró que “tengo por costumbre que adonde no me invitan, no voy”.

“En esa reunión dijeron que el ajuste no era de 60 mil sino de 20 mil millones de dólares. Me pregunto: si en ocho meses de gobierno endeudaron a la Nación en 82 mil millones de dólares y aparte nos piden 60 mil millones de dólares a las provincias, a donde fueron a parar esos créditos”, señaló, advirtiendo que ni siquiera terminaron obras públicas.

Acusó que “hay un déficit cero ficticio, deuda que era del Banco Central, pasaron al Tesoro de la Nación. Son juegos contables que se hacen, pero la realidad es la que vivimos hoy lastimosamente”.

En este contexto adelantó que “seguiremos trabajando en conjunto para ver de qué manera posible lo llevamos de la mejor manera, y que nuestro pueblo sufra lo menos posible”.

Una cachetada para todos

En otro pasaje de la conferencia, Insfrán criticó con dureza la represión que ejerció el Estado nacional sobre los jubilados en las últimas manifestaciones, y fue más allá al criticar a aquellos legisladores que “dieron la posibilidad del veto de esa ley y que tuvieron una cena de festejo en Olivos. Es una cachetada para todos nosotros”, enfatizó.

“Si uno hace cálculos, cuánto tiempo le llevó al señor Mauricio Macri, en cuatro años endeudar a la Nación, y este en ocho meses la endeudó dos veces más. Varias generaciones de argentinos llevarán sobre sus espaldas estos acontecimientos que vivimos hoy”, lamentó.

Deuda previsional

Insfrán además confirmó que Nación incumplió el Pacto Fiscal, por lo cual adeuda a la provincia de Formosa la suma de 100 mil millones de pesos. “Imagínense si la provincia no se hubiera hecho cargo de las jubilaciones, nuestros jubilados no estarían cobrando”, alertó.