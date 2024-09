Dio inicio la vacunación contra el dengue en el Departamento Pilcomayo

Reciben la aplicación de la primera dosis de vacuna Qdenga las personas de 35 a 39 años. Hay cinco mil dosis disponibles.

Este lunes 30 dio inicio en forma simultánea en los centros de salud y hospitales de las localidades y colonias del Departamento Pilcomayo, la vacunación contra el dengue, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, del gobierno de la provincia de Formosa.

Se extenderá hasta el viernes 4 de octubre y alcanzará a las personas que tienen entre 35 y 39 años, inclusive y que residen en Laguna Blanca, Colonia La Primera, Laguna Naineck, El Paraíso, Palma Sola, San Juan, Isla Puen, Ceibo Trece, Villa Lucero.

Se estará vacunando también a quienes viven en Clorinda, Riacho Negro, Isla Apando, Isla Buey Muerto, 1° de Mayo, El Porteño, Barrio Toba, Puerto Pilcomayo, CIC, Juan Pablo Segundo, Riacho He Hé, El Recodo, Frontera, Loma Hermosa, Siete Palmas, Sudamérica, La Primavera y Sol de Mayo.

Desde la ciudad de Clorinda, la subsecretaria de Gestión de Establecimientos de Complejidad Integrada, Eugenia Ruiz, responsable del operativo de vacunación recordó que quedan exceptuados de vacunarse, las embarazadas, quienes estén amamantando, inmunocomprometidos e inmunosuprimidos.

En esa ciudad, la vacunación comenzó en el Hospital “Felipe Cruz Arnedo” y en forma simultánea en los cinco centros de salud. Los vecinos deben concurrir en forma obligatoria, con su DNI.

En declaraciones que brindó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la funcionaria explicó que la campaña de vacunación comenzó en el Departamento Pilcomayo por el índice de transmisión y la cantidad histórica de afectados con dengue que tuvo la zona.

En cuanto al grupo etario que recibe la vacunación, explicó que “también fue el más afectado en la provincia”. Consultada al respecto, dijo que la provincia establece su estrategia en base a la distribución de vacunas y sus datos estadísticos.

Graficó Ruíz que en la ciudad de Clorinda, la vacunación se realizó en la zona centro, también casa por casa y en todos los vacunatorios de la provincia que funcionan en la segunda ciudad.

Señaló que asimismo que un equipo sanitario procedente de Formosa, llegó para reforzar el trabajo del equipo local. “Aparte del trabajo en terreno de casa por casa o las instituciones, vamos a ir por instituciones, la idea es que se vacune la mayor cantidad de gente posible que está dentro de este rango etario”, enfatizó.

Ruiz aclaró que la vacuna es “un punto más en la prevención” y que “bajo ningún punto de vista reemplaza todo lo preventivo que universalmente conocemos, que es luchar contra los vectores”.

Por su parte, el jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano, Julio Arroyo, estimó que en principio se colocarán hasta el viernes 4 unas cinco mil primeras dosis a este grupo etario establecido.

Invitó a la comunidad a concurrir a vacunarse, todos los días, en el horario de 7 a 20 horas. En tanto, la segunda dosis se aplicará en tres meses.

Subrayó que “la persona que inicia la vacunación con esta vacuna que hoy recibe la primera dosis tiene que completarla sí o sí con la segunda dosis dentro de tres meses porque si no, no está protegido” y agregó que “el esquema completo y la efectividad de la vacuna es con las dos dosis colocadas”.

Puso de relieve asimismo que “el objetivo de la vacunación es prevenir las complicaciones, la internación y la muerte por la enfermedad” y consultado sobre si las personas que ya tuvieron dengue pueden vacunarse, respondió que sí, esperando tres meses desde su diagnóstico.

Laguna Naineck

AGENFOR acompañó al equipo de vacunadores que recorrió distintas localidades del Departamento Pilcomayo. En Palma Sola, jurisdicción de Laguna Naineck, los vecinos que recibieron en sus domicilios la vacunación, agradecieron esta posibilidad.





Carlos José Kendzierski, de 38 años, opinó que “es todo un beneficio por el sólo hecho de que nos tengan presentes. Desde ya agradecemos el hecho de que se hayan acordado de nuestra localidad y encima vengan a nuestras casas”.

Zulma Lis también se refirió al tema al señalar que “yo pensé que había que acercarse al centro de salud, pero me alegré cuando los vi llegar. Me parece muy bueno que el centro de salud se acerque a nosotros, porque a veces por la falta de información a veces la gente no toma conocimiento de que existe un operativo de vacunación en marcha”.

Comentó la vecina que en Palma Sola el dengue fue duro, ya que “hubo mucha gente con síntomas al menos, quizás algunos no llegaron a hacerse los análisis, pero entendemos que sí. Al tener la inmunidad ahora, los síntomas son siempre más leves”, opinó.

Acompañando a este equipo, la doctora Elizabeth Orbegozo, directora de Gestión de Establecimientos de 1° y 2° Nivel de Atención, quien explicó que para la jurisdicción de Laguna Naineck la cobertura será para 690 personas.

Añadió que la idea “garantizar el mayor porcentaje de cobertura de vacunas”, por lo que el personal recorrió los domicilios y además estuvo disponible el centro de salud, al igual que en el resto de las localidades.

En tanto, el intendente de Laguna Naineck Julio Murdoch evaluó esta campaña de vacunación como muy positiva al recordar que el sistema sanitario de Formosa es un ejemplo en todo el país. “El dengue es una especie de pandemia también, por la difusión del mosquito vector. Formosa es una de las primeras provincias que está realizando esta vacunación, con un detalle: es casa por casa, eso es un logro”, dijo al dialogar con AGENFOR.

Consideró el jefe comunal que la campaña podrá realizarse en forma efectiva y rápida en esa localidad, gracias a la organización que se efectuó a tal fin.

Anticipó que además la Comuna trabajará en el proceso de fumigación, descacharrizado y prevención de multiplicación del mosquito vector, que es cuando cortamos la transmisión de la enfermedad.

Laguna Blanca

En la localidad de Laguna Blanca se encontraba la doctora Laura Filipini, subsecretaria de 1° y 2° Nivel de Atención la provincia, quien señaló que Formosa recibió pocas dosis de Nación por lo que se debió seleccionar muy bien al grupo etario que es destinatario de la primera aplicación de esta vacuna trivalente.

“Se reciben muy pocas dosis, hay que seleccionar la edad en que se presenta más grave la enfermedad. Para nosotras es esa” subrayó, al referirse al grupo de 35 a 39 años, destinatarios de esta campaña.

En contacto con AGENFOR confirmó que en Laguna Blanca son objeto de vacunación más de 900 personas según el padrón con el que se manejan desde el ministerio. “De ahí hay que descontar a las personas que no deben vacunarse, como inmunodeprimidos o con un tratamiento prolongado con corticoides, pacientes con HIV, mujeres que estén dando de amamantar y algunas otras contraindicaciones” detalló.