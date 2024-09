Concejal asegura que es normal la distribución de agua potable en Laguna Yema y en parajes vecinos

Avanzan las obras de ampliación de la planta potabilizadora de la localidad, así como la extensión de redes domiciliarias hacia distintos barrios

El concejal de Laguna Yema Nicolás Delfino rechazó las denuncias realizadas por un poblador de esa localidad, quien había criticado al Gobierno provincial por la supuesta falta de agua potable para la población del lugar y zonas aledañas. “La distribución de agua potable en Laguna Yema es totalmente normal”, aseguró el edil.

Al respecto, Delfino reseñó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que a pesar de la fuerte sequía que afecta a la zona, agravada por la falta de lluvias, la situación en Laguna Yema en cuanto a la distribución de agua potable a los pobladores “es totalmente normal”, destacando en este sentido la asistencia del Gobierno de la provincia para proveer del vital líquido incluso a parajes vecinos a esa localidad.

Sobre la situación en esa localidad del oeste formoseño, el concejal Delfino confirmó que la planta de agua potable de Laguna Yema está operando con normalidad y que se están realizando esfuerzos para ampliar la red de distribución, beneficiando tanto a la población local como a parajes vecinos.

Delfino explicó que estas denuncias de ciertos sectores de la localidad surgen en un contexto de internas políticas en la comunidad y negó cualquier irregularidad en el manejo del agua, así como la falta de fondos para ejecutar las obras de ampliación de la planta potabilizadora.

Aseguró que el agua potable ha llegado a todos los habitantes y que el Concejo Deliberante local tuvo que sancionar una ordenanza para evitar el uso innecesario del agua en el riego de calles por parte de la Intendencia a cargo de Nilton Werning.

Según el edil, la comunidad está consciente de la importancia de cuidar el recurso hídrico y apoya las medidas que buscan preservar el agua.

Hizo notar, además, que el propio intendente retira agua de la planta “para la gente y nunca nadie le negó el agua potable, y siempre estaban trabajando normalmente. La verdad es que no entiendo por qué salen a hacer estas denuncias, porque en Laguna Yema se está trabajando normalmente en la entrega de agua y nuestro conductor Gildo Insfrán siempre está presente para apoyar a nuestro pueblo”, resaltó.

Delfino cuestionó de alguna manera el hecho de que el intendente utilizara el agua para regar las calles del pueblo en vez de preservarla para el consumo humano ante la crisis hídrica que se vive en toda la región por la falta de lluvias.

“Por eso, desde el Concejo sancionamos una ordenanza para que no se tire el agua potable, porque últimamente se regaban todos los días las calles, se tiraba mucha agua por las calles y entonces nosotros decidimos legislar para que no se tire más agua, porque nuestra laguna tiene muy bajo caudal de agua, y el río también está muy bajo y no entra suficiente agua hacia la laguna”, explicó el edil.

Además, destacó que el Gobierno provincial está construyendo una nueva planta potabilizadora en la zona, lo que promete mejorar aún más la situación del acceso al agua en el futuro.

Delfino explicó que el trabajo que desarrolló el SPAP no solamente beneficia a los pobladores de Yema, sino también a los habitantes de colonias vecinas.

“Nosotros tenemos un camión cisterna que nos ha enviado nuestro conductor, el doctor Insfrán, y con eso estamos asistiendo a la gente del pueblo y a los parajes vecinos, e incluso a otro pueblo vecino como es Pozo del Mortero”, destacó.

En resumen, el concejal aseguró que la provisión de agua potable en la zona está totalmente garantizada y significó el hecho de que la provincia se encuentra ejecutando normalmente las obras de ampliación de las redes de distribución a distintos barrios del pueblo.