Bomberos recomiendan no quemar pastizales y campos para evitar las complicaciones generadas por el humo en la región

El fenómeno no se originó en la provincia, está relacionado a incendios forestales en Bolivia, Brasil y Paraguay

El jefe del Cuerpo de Bomberos de la Policía de Formosa, Comisario Inspector Sergio Almirón, pidió a la población en general evitar la quema de basura, pastizales y campos para no complicar aún más el delicado escenario ambiental generado por el corredor de humo provocado por los incendios forestales en Bolivia, Paraguay y Brasil.

Almirón recordó que Formosa integra el grupo de provincias que desde hace días está cubierta por humo, junto a Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Entre Ríos y Buenos Aires.

Señaló que la presencia de partículas en el aire resulta perjudicial, especialmente para personas con problemas respiratorios; además de la reducción de la visibilidad en el tránsito.

En esta misma línea, aconsejó tomar algunas precauciones como cerrar la casa para que no entre el humo, prender el aire acondicionado, tratar de que las rendijas estén tapadas con un trapo de piso mojado, evitar prender sahumerios o aromatizadores en el ambiente, no fumar y si se hace actividad física, realizarla en un ambiente cerrado y no al aire libre.

Aclaró que si bien la presencia de humo es un fenómeno que tiene su origen en Bolivia, Paraguay y Brasil, indicó que sólo la semana pasada Bomberos de la Policía tomó intervención en 38 incendios en la provincia: en la ciudad y 11 en distintas localidades del interior.

“Está claro que el humo que tenemos hace varios días en Formosa no se originó acá, sino que es producto de los incendios forestales en países de la región. Sin embargo, en este escenario no es conveniente realizar quemas de basura, pastizales ni campos porque puede complicar aún más la situación en materia de salud para la población y del tránsito en ruta”, explicó.

También hizo un fuerte llamado a la comunidad para erradicar este tipo de prácticas que pone en riesgo la salud, la vida y los bienes de los vecinos.

En esa misma línea, recordó que, en el marco de las políticas públicas de seguridad y los lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, la Policía implementa distintos trabajos de capacitación, prevención y alerta temprana para prevenir situaciones graves.

“El humo producido por la quema de pasto y basura afecta la salud de la población y atenta contra el balance ecológico, destruye el hábitat de la fauna y la flora existente, además de las especies amenazadas o en peligro de extinción”, sostuvo.

Señaló que, si la quema de pastizales se realiza en inmediaciones a las rutas nacionales y provinciales, provoca la disminución de la visibilidad a los conductores y representa un potencial peligro para eventuales siniestros viales.

A todo esto, pidió comunicarse en caso de emergencias a la línea gratuita 911 o al teléfono 4428-888 del Cuerpo de Bomberos.