Solís participó de importante encuentro con paipperos y pequeños productores de Laguna Gallo

El vicegobernador Eber Solís participó este miércoles 28 de un encuentro con paipperos y pequeños productores de Laguna Gallo durante el cual se abordaron distintos temas que interesan al sector.

Asistieron, además, el ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez; el intendente Guillermo Silva de Tres Lagunas; el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco; técnicos y referentes de distintos organismos del Estado provincial.

En Laguna Gallo, la reunión involucró a 22 pequeños productores ganaderos y se planteó la realidad de la comunidad organizada, con la posibilidad de establecer acciones de asistencia técnica, económica y financiera.

“Hemos venido trabajando en relevar la situación particular de estos productores relacionada a la tenencia de la tierra, a también cómo está su situación de formalidad, no solamente como grupo de productores para ir promoviendo asociaciones de productores y que, de ese modo, se fomente no solo la unidad, la organización y la solidaridad, sino también la formalización individual de ellos respecto a tributos nacionales, provinciales y determinadas documentaciones que son necesarias para la comercialización de su producción, en este caso de hacienda bovina”, explicó Rodríguez en contacto con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Comentó además que se abordaron otras temáticas, como el acceso al agua, tanto a través de perforaciones, como de represas, y la disponibilidad de forrajes en un momento donde existe en esta época del año el bache invernal que hace que haya una menor disponibilidad de forrajes y de alimentación para estos productores.

En este sentido, explicó el funcionario que se dialogó también con los ganaderos el stock de hacienda y el fortalecimiento que realiza el Gobierno provincial con la entrega de tres toneladas de semillas de algodón para la alimentación de sus animales, en materia de asistencia.

Subrayó Rodríguez que además los productores serán capacitados en técnica de suplementación alimentaria, como también en perforaciones para la obtención de agua.

En tanto, el intendente Silva explicó que la reunión cobra importancia ante la situación que atraviesa el campo a raíz del déficit hídrico y la asistencia que ofrece el Estado en ese sentido tanto a productores ganaderos, como carboneros.

Señaló que se darán cursos de inseminación artificial, de los que podrán participar los egresados de la Escuela Agrotécnica N° 7 de Tres Lagunas, para luego brindar asistencia técnica a los productores.

Dijo que en la oportunidad se entregó una camioneta y un tanque, que se encargará de llevar agua a cada uno de los parajes de la colonia Laguna Gallo, mientras que el equipo técnico de la Municipalidad puso a disposición retroexcavadora, motoniveladoras y la preparación de suelo.