Sacaron de circulación a una camioneta que trasladaba a 15 personas

El procedimiento se realizó en el camino vecinal 584, a un vehículo que transportaba en la caja del rodado a mayores y niños

Efectivos de la Subcomisaría Fortín Lugones, secuestraron una Toyota Hilux durante un control de rutina, conducido por un hombre que transportaba a 15 personas en la caja del rodado, entre ellos siete menores, poniendo en peligro sus vidas y la seguridad del tránsito.

El operativo de control y concientización vial inició en la mañana del viernes por integrantes de la Subcomisaria local, sobre el camino vecinal 584, a unos kilómetros del ingreso a esa localidad.

Alrededor de las 11 durante esa actividad preventiva, observaron que una camioneta Toyota Hilux cabina simple, conducido por un hombre de 32 años, transportaba en la caja del rodado a un total de 15 personas, entre mayores y menores, poniendo en peligro la integridad física, la vida de las personas y seguridad del tránsito.

Al conductor se solicitó las documentaciones obligatorias al momento de conducir y se le explicó que el vehículo no es apto y no está habilitado para el transporte de pasajeros, ante el riesgo inminente de que, al no poder sostenerse ante alguna maniobra, salgan despedidos y se produzca un hecho más grave.

La situación fue informada a la jueza del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de la localidad de Villa General Güemes, quien dispuso el secuestro del rodado y la sustanciación de una causa Contravencional.

Conforme lo dispuesto por la jueza, se procedió al secuestro de la camioneta y traslado del infractor a la dependencia policial, donde se notificó la causa Contravencional y luego se retiró de la unidad operativa, quedando todo a disposición de la Justicia.