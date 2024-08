Rechazan embates del Gobierno nacional contra el cine argentino

En el marco de su embestida contra el cine argentino, el actual Gobierno mileísta, a través de diversos funcionarios, recurre a afirmaciones falsas y engañosas para justificar el desguace del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el cese de la financiación a las producciones.

Tanto el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como el vocero presidencial Manuel Adorni hablaron de una “racionalización del gasto” del “dinero de los contribuyentes” al cuestionar las cifras de espectadores de algunas películas.

En ese sentido, el vicerrector de la Sede NEA de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), Víctor Bassuk, se expresó al respecto, en declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), y rechazó tales manifestaciones.

“Los funcionarios dijeron que hay películas que las ven cuatro o cinco personas. En principio, si así fuera, habría que pensar cómo hacer para que no las vean cuatro o cinco personas, porque no es que no las ven porque son malas, sino porque no tienen espacio donde mostrarse, no hay salas, ni hay pantallas para poder verlas”, explicó.

Además, sumó que “los cambios tecnológicos” han impactado en la producción, ya que “al ser las herramientas más económicas y fáciles, hoy se puede hacer una película hasta con un celular si uno quiere”.

“Los cambios de los métodos de producción han hecho que haya muchas más películas, diferentes, y esto también sobredimensionó el INCAA, porque la cantidad de producción es mucho mayor y no alcanzan las pantallas para verse”, pormenorizó.

Entonces, “si medimos por la cantidad de espectadores en pantallas, cuando estas se retacean hasta lo indecible, es medio difícil”, marcando que “si trabajamos con materiales digitales y ya estamos hablando de un apagón analógico, es lógico que también los sistemas de distribución los midamos digitalmente”.

“Y digitalmente las películas se ven por plataformas, de muchísimas maneras, hasta por los celulares”, enfatizó, con lo cual “seguir considerando que el que ve una película es aquel que fue a una sala de estreno y pagó la entrada, no es justo”.

Inscripciones

En otro orden, Bassuk informó que “comenzamos el proceso de inscripción a lo que se llama el CBO, que es el Curso Virtual Obligatorio que tienen que hacer los alumnos para poder ingresar a esta escuela”, que ofrece la carrera de Realizador Cinematográfico Integral.

Según detalló, “tiene nueve módulos y su inscripción se puede hacer hasta el 2 de octubre”. A través del CVO “se intentan nivelar los diferentes conocimientos que tienen los ingresantes, para ponerlos a todos en una situación de conocimiento básico de lo que son las materias audiovisuales”.

“En esos nueve módulos se ve absolutamente todo, cuestiones como edición, cámara, producción, dirección de actores, de arte, entre otras. Es un panorama completo que hay que completarlo, donde nosotros estamos presentes para darles apoyo y trabajar junto a los postulantes de toda la gente del nordeste”, concluyó.

Para más información sobre la carrera y el proceso de ingreso, los interesados pueden visitar la página web de la ENERC https://campus.enerc.gob.ar/ o acercarse a la Sede NEA en Formosa Capital, ubicada en el barrio Eva Perón, en Avenida Raúl Alfonsín N° 1899, en el segundo piso del Instituto Pedagógico Provincial (IPP), de 16 a 19 horas.