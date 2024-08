Insfrán: “Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”

Al encabezar el retorno del operativo solidario “Por Nuestra Gente, Todo”, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, enfatizó que su Gobierno estará siempre al servicio de la población y defenderá los intereses de la provincia. Además, condenó las políticas nacionales que perjudican a los trabajadores, el “profundo desprecio” de la actual gestión libertaria hacia el pueblo argentino y la entrega de la soberanía a potencias extranjeras.

Al hacer uso de la palabra, testimonios que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el primer mandatario enunció: “Vengo aquí, una vez más, a decirles que el Gobierno que conduzco siempre va a estar al servicio de ustedes y va a defender los intereses de Formosa”.

Prosiguió diciendo que si bien “soy respetuoso de la voluntad popular, porque quien hoy ejerce la primera magistratura llegó con los votos de los argentinos, en forma mayoritaria, en segunda vuelta”, reprobó contundente que desde el actual Gobierno nacional haya “un profundo desprecio hacia el pueblo argentino y fundamentalmente a los que somos del interior”.

“El presidente (Javier Milei) ha dicho públicamente que ellos vienen a destruir el Estado porque es una asociación criminal. Y ninguna nación ni ninguna provincia pueden funcionar sin un Estado presente”, remarcó, haciendo notar que “ningún lugar puede funcionar si no está organizado”. Es así que en Formosa “nosotros velamos, trabajamos y rogamos tener una comunidad organizada”.

Evocó aquí las palabras del general Juan Domingo Perón cuando afirmaba que “en esta nueva Argentina cada uno de nosotros teníamos que producir por lo menos lo que consumíamos”, acentuando que con esa frase “nos está diciendo que el ordenador social es el trabajo”.

“Yo lo sé, ya que recibo inquietudes (de las personas) en forma permanente, porque teniendo trabajo inclusive no pueden sustentar una familia, un bienestar o un progreso. Y eso es lastimoso”, lamentó, pero advirtió que “eso no es fruto de la casualidad. Es el producto de una política intencionalmente dirigida para que ello ocurra”.

En ese sentido, alertó que “nuestra Patria está en peligro”, debido a que desde la conducción nacional “todos los días dicen una cosa, se contradicen, pero tienen un solo objetivo, que es entregar a algunas potencias” la soberanía nacional y las riquezas naturales y eso “los formoseños no lo podemos permitir nunca”.

“Con las leyes que han sido votadas en el Congreso de la Nación, les han dado todas las herramientas”, dijo respecto de la Ley Bases y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Del mismo modo, el gobernador Insfrán cargó contra la política económica mileísta, que incluye un ajustazo sin precedentes en la historia argentina con severas consecuencias en la población. “Nos dicen que con el déficit cero se resuelve todo y eso es mentira, porque tienen un déficit cero que es ficticio”, afirmó.

“También se va a tener déficit cero si es que uno recibe su salario, no paga la luz, ni los impuestos o las tasas municipales o lo que les corresponde a sus empleados. Pero, ¿ese superávit es sustentable? No, porque se va a vivir bien un mes o dos y después no. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”, dejó en claro.