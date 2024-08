Inició la exposición retro de juguetes antiguos en el Museo Ferroviario

Desde este viernes ya está disponible para los vecinos y vecinas de la ciudad la muestra “Juguetes de mi infancia”, en el Museo Ferroviario, ubicado en San Martín 668.

Los juguetes de colección no solo ofrecen una forma única de diversión, sino que también sirven de disfrute, fomentan no solo su desarrollo físico y cognitivo, sino también una experiencia enriquecedora que une generaciones y promueve un entendimiento más para que descubran el valor de los juguetes no solo como instrumentos de juego, sino también como piezas significativas que contribuyen a su crecimiento y felicidad.

“Estamos muy felices de realizar esta apertura. Todos los años hacemos “Juguetes de la infancia” y cada vez tenemos más juguetes y más amigos coleccionistas del museo que vienen a colaborar. Esta muestra se va a extender durante todo el mes de agosto por el mes de mas infancias, en esta ocasión recibimos a las escuela N°1, y vamos a estar hasta el primero de septiembre que es el cierre en el marco del festival “A Toda Costa”, donde habrá música y espectáculos para niños”, explicó la coordinadora del Museo Ferroviario, Graciela Cuyé.

“Recordamos que la entrada es libre y gratuita, sala de los Intendentes y el sábado vamos a estar de 167 a 20 horas de lunes a viernes de 15:00 a 19:00. Así que están todos invitados, además para vivir también la experiencia “Al futuro de viaja en tren” que tanto disfrutan los niños y grandes. Recordemos que el museo es parte de nuestra identidad, e3s un museo comunitario y es para todos los formoseños” concluyó Cuyé.