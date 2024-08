Desmienten publicación de abandono de persona en el Hospital Central: “Se fue por voluntad propia”

En diálogo con AGENFOR, la directora de Establecimientos de 1° y 2° Nivel de atención médica de la Provincia, Elizabeth Orbegozo; y la sobrina de la paciente en cuestión, Maricel Quiagaik, desmintieron una falsa y malintencionada publicación en redes sociales de un supuesto abandono de persona en el Hospital Central de la ciudad capital y aseguraron que “se fue por voluntad propia”.

Se trata de la paciente Silveria Elda Mendoza, de 58 años, oriunda de la etnia Toba de la comunidad originaria de Bartolomé de las Casas, quien permanecía internada en dicho nosocomio con diagnóstico de Neumonía e Insuficiencia Renal y, con patología de base, Diabetes.

“Yo tomé intervención en este caso en particular porque la sobrina (Maricel) me llamó solicitando ayuda para trasladarla a Bartolomé de las Casas porque quiere pasar su última etapa en su domicilio”, indicó Orbegozo.

Y añadió: “Conversamos con el médico, me informó su diagnóstico, ella estaba en tratamiento y podía seguirlo con perspectiva de mejorar porque iba a ir a diálisis, pero ya ella se tiraba el suero, la vía central, no quería estar ahí, quería que se respete su voluntad”.

En este marco, la médica explicó a los familiares que “hay un procedimiento” para el alta voluntario porque “nosotros queremos defender la vida hasta último momento, el doctor fue muy tácito en eso y dijo que él no iba a darle el alta”.

“Pero la familia dijo que ellos intentaron por todos los medios convencerla y no había caso, así que iban a respetar la decisión de ella e iban a hacer el informe en la Policía que ella pedía el alta voluntaria, bajo su responsabilidad y estaba acompañada de la hija”, señaló.

Ante esta situación, que ocurrió cerca de las 15 horas del pasado jueves, Maricel le comunicó a Orbegozo que habían concretado el informe ante la fuerza policial y “estaban para irse”.

“Entonces le digo que espere que venga la ambulancia para ser trasladada, hicimos el procedimiento para que la ambulancia le lleve hasta su domicilio y así fue hasta Bartolomé de las Casas”, sostuvo.

Luego, por la noche, vio “la noticia que alzaron en las redes” y “me dolió muchísimo” por lo que “enseguida me comuniqué con la sobrina y le dije: esa no es la realidad, porque en ningún momento el hospital le echó ni le sacó, ustedes pidieron”.

“Le dije que faltaba a la realidad el trato que recibieron del personal de salud. Me pidió disculpas, me dijo ese era un familiar de la señora y que estaba molesto por otros trámites que no tenía que ver con salud. Pero yo le dije nos dejaron mal a nosotros siendo que no era la realidad”, esbozó.

De hecho, el director del Hospital de Fontana, Argañaraz, visitó a la paciente este viernes por la mañana en su domicilio pero no pudo verla porque estaba “en un momento de oración” con Pastores de su comunidad.

“En mi experiencia con comunidades aborígenes, que tienen sus creencias, quieren hacer tratamientos naturales o intercalar, siempre nos respaldamos con que hagan una notificación en la Policía porque después ocurren estas cosas. Como que nosotros fuimos los que no quisimos seguir el tratamiento y nada que ver, nosotros asentamos todo lo que se hace para respaldarnos”, insistió.

El armado de la fake news

Por su parte, Maricel Quiagaik, sobrina de la paciente, explicó que ella “tiene su salud delicada pero tratable” por lo que “tratamos de convencerla que siga el tratamiento, pero ella no lo desea”.

“Corrimos el riesgo, nos explicaron el protocolo en estos casos en el Hospital Central y lamentablemente no pudimos convencerla que se quede”, ratificó.

En cuanto al armado de la publicación falsa y malintencionada, detalló que el video subido a las redes se les envió a los familiares que estaban en Bartolomé de las Casas “diciendo que se le dio de alta” ya que “era para avisar”, pero “se malinterpretó y se confundió todo”, lamentó.

“Yo quería era aclarar eso, porque yo estuve ahí con la hija, en todo momento acompañándole, le rogamos al doctor que nos atendió que nos den el alta porque ya no deseaba tener su tratamiento de diálisis, sino estar en su casa”, comentó.

Y reconoció: “Recurrí a la doctora Orbegozo porque ella siempre está con nuestra comunidad, con un llamado actúa rápidamente, entonces quiero agradecerle porque fue muy rápido. Del alta voluntario ya teníamos que tener nuestros propios medios, pero no teníamos, entonces le pedí ayuda a la doctora, llegaron a las 2 AM a Comandante Fontana y le llevaron hasta el domicilio”.

Asimismo, Quiagaik aprovechó la oportunidad para aclarar a la comunidad de Bartolomé de las Casas, donde la paciente es “muy querida” que “ella decidió irse por voluntad propia del hospital”.

“Ella cree más en las oraciones de su gente, eso le calma, estaba muy alterada, yo estuve en la sala, se desconectaba sola, se podía lastimar. Decidimos con la familia sacarla, que era lo que ella deseaba”, concluyó.