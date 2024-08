Indican a los consumidores sobre alternativas para el retiro de dinero en efectivo

Ante los reclamos permanentes de usuarios de cajeros automáticos ubicados en distintos puntos de la Provincia de Formosa y que se relacionan, tanto con la falta de dinero en efectivo o porque los mismos contienen billetes de alta denominación que terminan impidiendo a jubilados o pensionados hacerse de algunas sumas de dinero originadas en diversos beneficios, desde la Defensoría del Pueblo, se solicitaron informes a las principales entidades de nuestra plaza, las que detallaron los límites de extracción y otras alternativas que existen a favor de los antes citados. En el caso del Banco de Formosa S.A., se confirmó que, en cada cajero automático, tanto de Red Link o Banelco, se puede extraer hasta $200.000 y adelantos en efectivo con tarjetas de crédito en pesos, dependiendo los montos de cada plástico. Asimismo, si el usuario posee el denominado * Paquete Simple, con el mismo no solamente accede a su tarjeta Chigüé sin costo de mantenimiento y sin costo de renovación, pudiendo hacer uso de un anticipo de $120.000 financiado en 12 cuotas sin interés y “accede a mayores límites de extracción con la tarjeta de débito hasta alcanzar los $340.000 diarios en cajeros del Banco Formosa”. * En el caso de aquellos que accedan al Paquete Plus, además de los beneficios descriptos, tienen acceso a una tarjeta Visa Internacional sin costo de mantenimiento y renovación, “otorgándoseles un límite de extracción con tarjeta de débito hasta $360.000 diarios”. * Por último, en el Paquete Oro, al igual que en los dos casos anteriores, se le otorga una tarjeta Visa Oro sin costo de mantenimiento y renovación, “como así también un Acuerdo en cuenta para utilizar las 24 horas desde su tarjeta de débito y se le amplía el límite de extracción con tarjeta de débito hasta $380.000 diarios”. Por su parte, el Banco Nación Sucursal Formosa, informó que, en sus cajeros automáticos de la Red Link, las extracciones posibles son hasta $100.000 y para los beneficiarios de planes sociales dependiendo del beneficio que cobran, un máximo de $17.000 con posibilidad de aumentar desde la App BNA+. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, sugirió a los titulares de tarjetas de débito, otras alternativas para retirar dinero en efectivo cuando lo necesiten, encontrándose las mismas en los supermercados Cáceres de la Av. Juan Domingo Perón Nº 626 y APA de 25 de Mayo Nº 1.499, ambos de la Ciudad de Formosa, Supermercado Sumar Manila S.R.L. de la Ciudad de Pirané, Supermercado Víctor de Clorinda, Mini Mercado Branda de El Espinillo, Autoservicio Fernández – Autoservicio B&B de Riacho He He, Amancay de Enrique Fernández de El Colorado y Mercadito Andrea de Villa Fañe, en todos los nombrados, el retiro de efectivo está siempre sujeto a la disponibilidad en caja. El Funcionario Provincial, señaló que, el retiro de dinero en comercios es un fenómeno que viene creciendo y que habla de la descentralización de los cajeros automáticos, representando un nuevo ámbito de consumo. Al mismo tiempo, añadió que venimos comprobando un fuerte aumento en el uso de las billeteras virtuales, donde los consumidores eligen pagar sus compras del día a día con las mismas y en cuanto a las tarjetas de crédito, se observa una inclinación hacia su uso para aquellos lugares en que se ofrece cuotas sin intereses, no obstante, lo cual, el uso de los plásticos ha tenido una caída muy fuerte, tanto en cantidades, como en montos, conforme datos del BCRA, advirtiéndose, “que continúa creciendo el endeudamiento de las familias por deudas con tarjetas de crédito que se utilizan para las compras de alimentos, seguido por medicamentos, carga de combustibles, pago de servicios esenciales, entre otros rubros, detectándose un alto porcentaje de casos, cuyas deudas provienen de fines del 2023 y donde varias de ellas ya se encuentran en ejecución judicial”.