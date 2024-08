Defensa al Consumidor logró ante Volkswagen Argentina S.A. el reemplazo de un vehículo que presentaba fallas

La denuncia se presentó contra la concesionaria Sebastiani S.A. y la empresa Volkswagen Argentina S.A.

La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario logró el reemplazo de un vehículo modelo “Nivus Comfortline 200” a un consumidor que denunció por fallas técnicas que presentaba la unidad.

Ante la negativa, tanto de la concesionaria como de la empresa fabricante, el organismo pautó la compensación favorable al consumidor.

El denunciante presentó el reclamo ante la Subsecretaría y manifestó que la unidad presentaba una serie de fallas, por lo que solicitó una compensación, reclamo que, en la etapa conciliatoria fue rechazado tanto por la concesionaria como por la empresa fabricante.

En la instancia de instrucción, a partir de la intervención del organismo, la empresa denunciada “VWAR” ofreció reemplazar la unidad objeto de reclamo por un nuevo vehículo, “Nivus Comfortline 200 TSI”.

Así también la firma asumió el compromiso de hacer la entrega dentro de los 45 días hábiles siguientes a la correcta recepción de la documentación requerida. Asumiendo además los gastos de patentamiento del nuevo vehículo y de transferencia de la unidad reemplazada.

El caso

El subsecretario, Edgar Pérez, comentó que “el vehículo fue adquirido en el año 2021, y en todo el tiempo que el consumidor adquirió la unidad hasta el año 2023 no le funcionaba el airbag”, además, “teniendo en cuenta que es algo esencial porque es un elemento de seguridad, el consumidor denunció tanto a la empresa Sebastiani como a la fábrica, por la falla”.

Asimismo, detalló que “ni Sebastiani, ni la fábrica le solucionaron el problema. El auto ingresó al service y salió del mismo, sin ser arreglado después de casi un año de haber reclamado ya sea vía telefónica o personalmente”.

El procedimiento legal

En relación a la intervención, explicaron que “se realizó una audiencia de conciliación donde se presentaron Sebastiani y un representante de la fábrica, en ese momento solo el primero hizo un ofrecimiento de cambiar el vehículo por un modelo superior, pero el consumidor debería abonar la diferencia económica, por lo que no aceptó la propuesta”.

“Claramente el consumidor no tenía porque pagar por algo que no tuvo la responsabilidad de que no funcionara y lo único que pedía como objeto de su denuncia era que le solucionaran lo que no funcionaba en la unidad”, mencionaron desde el Área Legal del organismo.

Y explayaron que, “ante esa situación se cerró la etapa de conciliación, por lo que pasó a la etapa de instrucción donde la Subsecretaría procedió a la imputación por incumplimiento de la garantía Art.10; 10 Bis; 11; 17 y 19 de la Ley 24240”.

Ante la notificación a los denunciados, ambos respondieron negando que hubiera infracción y cualquier tipo de solución.

“En su escrito Volkswagen respondió que ante la situación económica que atraviesa el país, que es de público conocimiento, es decir que los insumos cotizan en dólares y sus costos son elevados entonces no podían responsabilizarse por el cambio del airbag”, marcando.

Sin embargo, cabe aclarar que “la propia ley de Defensa del Consumidor define que, en casos como éste, ambos son solidariamente responsables por formar parte de la cadena de comercialización”, sentenciaron desde la Subsecretaría.

La resolución del caso

La Subsecretaría, como autoridad de aplicación determinó fijar una multa de $3.000.000, para ambas empresas y el “Daño Directo” en favor del consumidor por la suma de $2.120.000, monto que costó al consumidor la unidad y que aún no fue actualizado, medida que corresponde al STJ ya que es la autoridad que intervienen como instancia de apelación.

Ambas empresas apelaron esta decisión de la Subsecretaría, por lo que el expediente se elevó ante el Superior Tribunal de Justicia, como prevé la ley de procedimiento.

Posteriormente y ante una propuesta recibida por el consumidor de parte de ambas empresas denunciadas, se realizó una audiencia de conciliación especial, en la que formalizaron el reemplazo de la unidad objeto del reclamo por otra unidad idéntica a la que poseía el consumidor.

Marco normativo

La imputación se realizó en el marco de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor que, en sus Artículos, 10 refiere al “Contenido del documento de venta”; Art.10 Bis “Incumplimiento de la obligación”; Art. 11 hace referencia a la “Garantía”; Art.17 alude a la “Reparación no Satisfactoria”; Art.19 vinculado a las “Modalidades de Prestación de Servicios”.

Denuncias

Ante situaciones similares en las que se vean vulnerados sus derechos, los consumidores pueden realizar sus denuncias ante la Subsecretaría de Defensa al Consumidor, cuya oficina se encuentra ubicada en Fontana 840 de Formosa Capital, de lunes a viernes de 7.30 a 13.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Como también se encuentra habilitada la línea telefónica 0800-444-0942 o y el correo electrónico denunciaconsumidor@formosa.gov.ar para consumidores desde cualquier punto de la provincia.