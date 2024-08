Con la mirada puesta en 2025 y el compromiso de servir y defender los intereses de los formoseños

Por Justo L. Urbieta

Movilizado por la multitud que le brindó muestras de afecto, Gildo Insfran disfrutó con la comunidad del barrio Virgen del Rosario a la que le dejó anuncios de obras importantes; le hizo referencia a la realidad política nacional y la instó a fijar la mirada en las elecciones legislativas de 2025 para repensar los votos y recuperar la conducción nacional y revalidar la presencia del estado negada por las actuales autoridades del PEN, así como reafirmó su compromiso de defender los intereses del pueblo formoseño y estar a su lado de manera permanente..

Si bien es cierto admite la mayoría en la elección que consagró al actual presidente, hay excepciones en el concepto que revela de los pueblos nunca se equivocan.

Reconoce que el gobierno anterior no respondió a las expectativas de quienes lo consagraron para conducir los destinos del país, el actual desarrolla políticas que no perjudican a los trabajadores el desprecio evidente que demuestran por el pueblo argentino y en particular por los habitantes del interior.

Insfrán no solamente describe la realidad que aparece insoportable para la vida y el destino de los argentinos, sino que anuncia que al menos desde su visión optimista sobre el futuro del país anticipó que no se quedará de brazos cruzados, sino que con quienes se identifican con su pensamiento seguirán transitando ya que la democracia ofrece las posibilidades de modificar el rumbo de la Argentina a través de elecciones libres que tienen su primer desafío en 2025.

Considera que por esa razón el año que viene es clave ya que ofrece la posibilidad de repensar los votos por parte de aquellos que se sienten defraudados por la última opción a la que apostaron y demostrar que el amor siempre vence al odio.

De todos modos, no desconoce que están vigentes aquellos dirigentes políticos a los que reconoce como genuflexos y que creen que consiguiendo migajas para sus provincias van a resolver el problema, olvidándose que nadie se realiza en una nación que no se realiza.

Confió que en su caso personal podría firmar cualquier cosa que supuestamente serviría para beneficiar a Formosa pero al mismo tiempo considera si esa actitud no tiene alcances para el bien común de la Nación , lo convertirían en un entregador de los intereses de la Patria.

Enfáticamente aclaró : “Y yo no estoy dispuesto a eso.

En su mensaje en Villa del Rosario aludió a referencias presidenciales – aunque sin nombrarlo a Javier Milei- en el sentido que los libertarios vienen a destruir el Estado por considerarlo una asociación criminal.

Sostuvo que ninguna Nación o Provincia pueden funcionar sin un Estado presente puesto que ningún lugar puede funcionar si no está organizado, para resaltar que en Formosa “nosotros velamos, trabajamos y rogamos tener una comunidad organizada”.

Parafraseando al general Juan Domingo Perón manifestó que cada habitante de la Argentina tiene la obligación de producir , al menos, lo que consume con lo que el creador del justicialismo estaba reconociendo que el ordenador social es el trabajo.

En ese sentido reveló que permanentemente recibe las inquietudes referidas a la demanda de trabajo inclusive en el caso de personas que ya lo tienen, aunque lastimosamente la precariedad económica y social no les permite sustentar las necesidades familiares ni progresar con dignidad.

Gildo considera que esa situación no es consecuencia de la casualidad sino el producto de una política intencionalmente dirigida para que ello ocurra.

Por eso alertó en el sentido que la Patria está en peligro ya que desde la conducción nacional cotidianamente se contradicen interpretando que ello ocurre porque responden al objetivo de entregar a algunas potencias la soberanía nacional y las riquezas naturales, por lo que fue enfático al señalar que “ eso ,los formoseños, no lo podemos permitir nunca”.

Tras recordar que en sus ´épocas de estudiante tuvo oportunidad de conocer lo que era, por entonces, la realidad de Villa del Rosario así como también aludió a la evolución que había alcanzado en cuanto a su urbanización y la disponibilidad de los servicios esenciales.

En ese contexto, rubricó el acta que previamente habían firmado el intendente Jorge Jofré y Javier Caffa, administrador de Vialidad Provincial ,para licitar la construcción y la ampliación de la red de desagües pluviales y para la repavimentación de la calle Martín Rodríguez.

Sobre este tema, comentó que la calzada debía ser consolidada convenientemente porque por ellas van a transitar los camiones que transportarán el hierro procedente de Brasil que derivará hacia la planta de Biosiderurgia Fermosa en predios del Polo Científico y Tecnológico para la producción de arrabio.

También les contó a los vecinos que la empresa de origen brasileño utilizará altos hornos que necesitarán toneladas importantes de madera de vinal que fuese considerada una plaga y que por el aporte de especialistas ahora será un valioso aporte calórico para que se cumpla el funcionamiento conveniente de la planta.

Además se anunció la próxima licitación para repavimentar la calle Avellaneda y realizar refacciones en las instalaciones del Club Defensores de Villa del Rosario.

En ocasión del operativo solidario realizado en el barrio Virgen del Rosario, Gildo Insfrán anunció la ejecución de obras de pavimentación así como también la de una hidráulica que resolverá los problemas de anegamiento que se registran en la calle Martín Rodríguez.

Destacó que esta buenas nuevas para el barrio ocurren en la proximidad de la celebración del día de la Virgen de los Humildes y de la evocación del cumpleaños del obispo emérito de Formosa cuyos restos descansan en una capilla de Campo Alegre, cerca de Pozo del Tigre y cuyo cumpleaños se memorará el 14 de agosto.

Gildo elogió la lucha de Pacífico Scozzina en favor de los campesinos y sobre todo en los momentos duros de la dictadura, mencionando que su gestión de algún modo reivindicó sus convicciones con la creación del PAIPPA en 1996 que cambió el destino de los pequeños productores que aportan al Plan Nutrir para beneficiar a 20.000 familias de esta capital así como los productos que en las ferias semanales se venden a precios módicos para beneficio de los habitantes de Formosa.