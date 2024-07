Sebastián Forno lanza "4 AM": una oda al insomnio con una innovadora mezcla de géneros musicales

Puedes escuchar su nueva canción aquí:



https://acortar.link/qebAs5



Puedes seguir sus pasos a través de las redes sociales:



Instagram y TikTok: @sebastian.forno



Contacto de prensa: Allan Ramírez



(+502) 41185467



Info.allanramirez@gmail.com



Sebastian Forno, la joven promesa musical de Guatemala, sorprende al público con su nuevo sencillo "4 AM". A sus 19 años, Sebastián ha demostrado ser un innovador en la industria, combinando magistralmente R&B, Rock y Electrónica en una sola pieza musical que promete dejar una huella duradera."4 AM" es más que una simple canción; es un viaje a través de las noches de insomnio y las interminables horas de reflexión. Con una letra que ahonda en las cuestiones existenciales que surgen en la tranquilidad de la madrugada, este sencillo toca las fibras sensibles de quienes han experimentado la desvelada búsqueda de respuestas. La mezcla de géneros y emociones en "4 AM" crea una atmósfera única que resuena profundamente con el oyente.Sebastian Forno no solo ha captado la atención por su talento musical, sino también por su activa presencia en TikTok, donde comparte su proceso creativo y su vida diaria con autenticidad. Su habilidad para conectar con su audiencia en las redes sociales ha sido crucial para su creciente popularidad, consolidándolo como un referente entre los jóvenes."Escribí '4 AM' durante una noche en que no podía dormir. La inspiración llegó en ese momento de introspección profunda, y espero que otros puedan encontrar un reflejo de sus propias experiencias en esta canción", comenta Sebastian, quien se ha convertido en una voz representativa de su generación.El lanzamiento de "4 AM" marca un hito significativo en la carrera de Sebastián Forno, consolidándolo como una figura emergente en la escena musical tanto en Guatemala como internacionalmente. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales, y los seguidores pueden esperar muchas más sorpresas y novedades de este talentoso artista en el futuro cercano.