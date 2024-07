Se extendió por 30 días más el plazo para inscribirse en el Rase

Gialluca recordó que, la quita de subsidios a los servicios públicos, es uno de los pedidos que viene reclamando el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde hace años, incluso durante el Gobierno Nacional anterior, actualmente se eliminan subsidios a los usuarios, pero no así, a las empresas generadoras de energía, con lo cual, los sectores empresarios continúan con ganancias extraordinarias, mientras los trabajadores se debaten entre pagar las facturas o poder acceder a los alimentos esenciales para sus familias-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, en horas del mediodía, el Gobierno Nacional a través del Vocero Presidencial Manuel Adorni, “confirmó que se extiende la fecha para inscribirse en el RASE y mantener los subsidios a la energía eléctrica y el gas, hasta el próximo 4 de septiembre del corriente año”. De esta manera, se prorroga un mes la fecha límite para acceder y/o mantener los beneficios en el precio de los servicios de energía residenciales. El Funcionario Provincial, recordó que, en principio, mediante la Resolución Nº 90/24 de la Secretaria de Energía, se limitaba las registraciones hasta el 5 de agosto próximo, por lo que, de ahora en adelante, todos los Organismos Provinciales que vienen trabajando en la Segmentación Energética, no solamente inscribiendo a los usuarios, sino también, asesorándolos, toda vez que, los hogares se encuentran divididos en 3 categorías en base a los niveles de ingresos que perciben según la segmentación de subsidios vigente desde el año 2022; siendo los mismos los de altos ingresos N1, ingresos bajos N2, ingresos medio N3 y conforme datos oficiales a nivel nacional, los N1 representan 5,3 millones de hogares, los N2 8 millones y los N3 2,7 millones, “solicitándose la necesidad de la inscripción en el RASE, pues, quienes no cumplan con dicho trámite, serán catalogados como N1 y por lo tanto, pagarán una tarifa plena, perdiendo además, toda clase de subsidio”. Para nosotros es fundamental que, los hogares de ingresos bajos N2 y obviamente los N3 de ingresos medios, como todos aquellos que son beneficiarios del subsidio Esfuerzo Formoseño, tienen que realizar los trámites necesarios ya sea para acceder y/o mantener los beneficios de los subsidios, puesto que la Secretaria de Energía mediante un minucioso cruce de datos, está depurando el RASE con la finalidad de reducir la mayor cantidad de ayudas posibles. El Ombudsman Provincial, añadió que, también continuaremos trabajando con los Defensores del Pueblo del NEA y NOA, junto a Diputados Nacional, para que se apruebe algunos de los proyectos que se encuentran en el Congreso de la Nación referidos a fijar al Norte Grande como “Zona Cálida”, lo que permitirá que el acceso a este servicio público esencial, sea para todos y no represente una opción como viene sucediendo en la actualidad, en la que miles de familias se privan de la adquisición de bienes indispensables como los alimentos o medicamentos, dado que mensualmente, el monto de sus facturas han sufrido aumentos muy elevados, como consecuencia de las autorizaciones de incrementos en los valores de la generación y el transporte de la energía eléctrica, desde el Gobierno Nacional. Los usuarios del NEA y NOA por las altas temperaturas y la necesidad de refrigerarse mediante splits, ventiladores, a lo que se le agrega la utilización de heladeras o frizers para mantener los alimentos, careciéndose de gas por redes, debemos poder acceder a iguales beneficios que actualmente poseen las Provincias del Sur, mediante la instrumentación de la llamada “Zona Fría” que les permite acceder al gas por redes que es un elemento vital para los mismos.