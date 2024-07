Se entregaron los premios del Concurso Literario Giuseppe di Lampedusa.

El pasado sábado 29 de junio finalizó el mes aniversario de la Asociación Italiana de Formosa que cumplió 127 años de vida institucional y que como broche de oro tuvo la entrega de premios del Concurso Literario “Giuseppe di Lampedusa”, que fue organizado por su taller Literario y el cierre del Taller de Fotografía Contemplativa que estuvo a cargo de Jorge Pérez y Luján Ferreira.

Resultando ganadores del concurso literario, en el género “Cuento” con el primer premio para Ana Maria Angulo. De la provincia de Córdoba y segundo para Clara Elisa Martínez de la localidad de Laguna Blanca.

En tanto en el género “Poesía” el primer premio fue para Facundo Perkins del departamento de Ramón Lista y el segundo correspondió a Cecia Rocío Robledo de nuestra ciudad.

El taller literario hizo un especial agradecimiento a los miembros del jurado por su difícil labor que tuvo ante la cantidad de trabajos enviados. En poesía fueron Vanesa Makuch, Rosanna Yege y Vanina Rojas y en el género Cuento Mario Jazmín, Sandro Centurion y Maricha Stock.

Cierre de Fotografía contemplativa

Posteriormente se realizó la entrega de certificados del Taller de Fotografía Contemplativa a cargo de Jorge Pérez y Luján Ferreira.

La duración del mismo fueron cuatro meses, donde se practicaron más de 10 estilos fotográficos. “En julio, se viene la charla-abierta y en agosto arrancará una nueva edición del taller en la Asociación Italiana”, adelantaron los organizadores.

Como cierre del evento se proyectó el documental “La Misión”, sobre Fotografía Contemplativa, autoría: Jorge Pérez y Luján Ferreira.

Asimismo, hay que destacar que los pioneros en esta práctica fueron varios, entre ellos Juan Molas quien dijo “me imaginaba un taller donde íbamos a estar esperando horas camuflados para hacer fotos de aves, pero me di cuenta que no era nada de eso sino que era disfrutar la naturaleza y las cosas que nos rodean. Nos invitaron a respirar y a parar”.

Por su parte, Analía Prieto, una persona con gran experiencia, señalo que “en un momento de mi vida me sentí desconectada de la fotografía y el taller logró entusiasmarme, me hizo conectar y las fotos comenzaron a fluir” y luego Darío Fernández relató que “con este taller aprendí que debemos alinear el ojo, la cámara y el corazón a la hora de hacer una foto. No solo apretar un botón”.

También compartió su vivencia Carola Padró comentó que “a mí me gusta hacer muchas cosas y a partir del taller, si antes me gustaba la fotografía, ahora me encanta”. Manuel Villalba resumió que “para mí la Fotografía Contemplativa es una triada. Es luz, vida y alma”.

La jefe de Trabajo Práctico, Luján Ferreira, sostuvo: "Estoy agradecida por haber formado parte del taller y muy contenta con los resultados de los estudiantes cada uno puso su impronta en las fotos y nos llevamos muy lindas sorpresas”.

Finalmente, el responsable de la capacitación Jorge Pérez concluyó que “la Fotografía Contemplativa nos acerca más a la esencia de la vida. Y a lo que es prepararse para trascender” y agregó que “en pocos días más vamos a estar invitando a las charlas abiertas”.