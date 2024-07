Mercantiles consiguieron nuevo aumento trimestral

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca) acordaron un nuevo aumento trimestral, que eleva el sueldo básico a $ 858.200, con presentismo.

Así lo anunció el titular del CEC-Formosa, Aníbal Alarcón, quien precisó que el incremento acordado se compone en tres partes: aumento del 5% para junio, un 4,5% para julio y un 4% para agosto.

“Durante el primer semestre de 2024, la FAECyS acordó tres incrementos salariales para los empleados de comercio, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: de enero a marzo un aumento del 33,2 por ciento que incluye un incremento del básico y un pago no remunerativo; en febrero, una suba del 17,6 por ciento en concepto no remunerativo. Mientras que en marzo, abril y mayo pactaron un aumento del 15 por ciento también no remunerativo. En tanto, también incluye el 5% de aumento pactado para junio”, destacó.

El Secretario General del Centro de Empleados de Comercio-Filial Formosa aclaró que “los aumentos no remunerativos son retribuciones específicas que pueden hacerse al trabajador en determinados momentos y no forman parte del salario básico. Estos conceptos tienen características particulares y difieren de los componentes habituales del salario”

En ese sentido, el máximo referente del gremio mercantil aseguró que “los conceptos no remunerativos acordados en las últimas instancias de actualización salarial serán considerados en la base de cálculo del medio aguinaldo de junio. Según lo establecido en la última paritaria, tanto los adicionales no remunerativos de enero y febrero como los de abril y mayo serán incluidos en la base de cálculo”.

“Según la Ley 27.073, que modificó en 2015 el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo, las y los empleados registrados tienen un plazo establecido para el cobro del aguinaldo -también denominado Salario Anual Complementario (SAC)- que es hasta el 30 de junio. Aunque la FAECyS aclaró que existe un margen adicional de hasta cuatro días hábiles, extendiendo el plazo máximo de pago hasta el jueves 4 de julio”, resaltó.

Por último, indicó que “el aguinaldo equivale al 50 por ciento de la mejor remuneración percibida durante el semestre”, advirtiendo que “si el trabajador o trabajadora no prestó servicios el semestre completo, el pago será proporcional a los días de trabajos”.

Paso importante

En declaraciones a la prensa, Armando Cavalieri, secretario general de FAECYS, destacó: “es fundamental mantener un monitoreo constante de la situación económica y del empleo para garantizar que los ajustes salariales sigan siendo efectivos y que no se vean superados por la inflación. Nuestra prioridad es proteger los ingresos de los trabajadores y asegurar estabilidad en el sector”.

Finalmente, agregó: “seguimos atentos a la dinámica del mercado laboral y vemos con preocupación el incremento de la desocupación que está empezando a reflejarse en algunos indicadores, si bien es cierto que venimos de un nivel de empleo históricamente bajo. Este acuerdo es un paso importante para asegurar el poder adquisitivo de nuestros trabajadores en un contexto económico complejo”.