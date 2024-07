Se ampliaría el plazo para inscribirse en el Rase

Los usuarios que alquilan una vivienda y donde la factura viene a nombre del propietario, “no tienen problemas para registrarse, toda vez que el formulario al final otorga la posibilidad de asentar en carácter de que se está viviendo en dicho domicilio, pudiendo ser inquilinos, comodatarios etc. En todos estos casos se debe cargar el nombre de quien figura como titular del suministro-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, en contacto el día viernes 26 del corriente mes y año con Sergio Falzone, Funcionario Nacional de la Secretaria de Energía de Nación, fue informado que “se está trabajando en ampliar el plazo para que los usuarios residenciales N2 y N3 continúen registrándose en el RASE, a fin de evitar pagar una tarifa plena”. El Funcionario Provincial, en la ocasión, se quejó que durante todo el día la página estuvo caída y en consecuencia se presentan inconvenientes para inscribir a los interesados y de la misma forma, cuando se accedía al sitio web “no enviaba el número de gestión, limitándose a expresar que el mismo llegaría posteriormente por correo electrónico”. Ante esta situación, se planteó formalmente al Secretario de Energía Eduardo Chirillo a través de la Actuación N° 1380/24, “se establezca un plazo para que se puedan plantear reclamos o quejas frente a casos de inscripciones rechazadas por errores y/ u omisiones involuntarias una vez cerrados los plazos que se establezcan”. Desde el Gobierno Nacional, se originó un correo electrónico de consultas, exclusivamente para organismos públicos y este lunes se habilitará una línea telefónica para todo tipo de planteos por el tema RASE. Gialluca agregó, los usuarios que alquilan una vivienda y donde la factura viene a nombre del propietario, “no tienen problemas para registrarse, toda vez que el formulario al final otorga la posibilidad de asentar en carácter de que se está viviendo en dicho domicilio, pudiendo ser inquilinos, comodatarios etc.”. En todos estos casos se debe cargar el nombre de quien figura como titular del suministro. El Ombudsman Provincial, señaló también que: * 1) Si ya me anoté antes en el RASE, ¿tengo que reempadronarme? Las personas que con anterioridad hayan completado el formulario, no tienen que volver a hacer el trámite. El llamado a completar el formulario de inscripción es para aquellas personas que aún no se inscribieron y quieren acceder al subsidio. En este sentido, y según datos de la Secretaría de Energía de la Nación, si un usuario completa el formulario y recibe una notificación de que ya existe una solicitud registrada con esos datos, significa que ya está registrado. En caso de haberse inscrito y el subsidio de electricidad, no aparece reflejado en la factura, se debe elevar un reclamo completando una solicitud que hay para tal fin en la página de la Secretaría de Energía. * 2) Si soy jubilado, pensionado o recibo beneficios sociales ¿puedo inscribirme para recibir subsidios a la energía? Pueden acceder al subsidio las personas que reciben cualquier tipo de beneficio, llámese jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo. El único requisito es que completen la solicitud, en el caso de que todavía no lo hayan hecho. * 3) ¿Quiénes pueden acceder a los subsidios a la luz y el gas a partir de agosto 2024? La solicitud de inscripción es una por hogar y deben completarla quienes nunca lo hayan hecho anteriormente. Una vez inscritos, podrán acceder siempre y cuando reúnan las condiciones socioeconómicas requeridas, que son las siguientes: Percibir ingresos totales de bolsillo menores de 3,5 canastas básicas totales de hogar tipo 2 (que en junio último equivalían a $ 3.056.091, según el INDEC). A) No contar con 3 o más inmuebles propios. B) No tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años. C) No tener una aeronave o embarcación de lujo. D) No ser titulares de activos societarios que demuestren capacidad económica plena. 4) ¿Cómo eliminar o modificar una solicitud para acceder a los subsidios a la energía en agosto 2024? Si en el proceso de carga de los datos se omitieron algunos, se cometieron errores o bien cambió la situación patrimonial del hogar, se puede rehacer la solicitud o eliminarla. En ese caso, los interesados podrán ingresar a un apartado de la Secretaría de Energía para tal fin. Por otra parte, se aclaró que, cualquier usuario que está categorizado como "Nivel 3 (N3) - Ingresos medios" está inscripto en el RASE, tiene los subsidios a la energía y los mantendrá. Aquellos hogares que están en la categoría "Nivel 1 (N1) - Ingresos altos" puede haberse inscripto en el RASE o no, pero tienen una pequeña porción de su factura subsidiada y tampoco tendrán cambios por este motivo. Mientras tanto, los que están como "Nivel 2 (N2) - Ingresos Bajos" son los que está buscando el Gobierno Nacional, eliminarles el subsidio para que pasen a pagar tarifa plena. Aquellos que entre agosto y octubre de 2022 se anotaron no tendrán que hacer nada. Si algún usuario no recuerda haber mandado su inscripción o quiere consultar el estado de su beneficio, igualmente se puede chequear en la web www.argentina.gob.ar/subsidios. En ese link, deberá chequear el apartado "Modificar o eliminar la solicitud" e ingresar el número de gestión, el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) y el correo electrónico. Si no recuerda el número de gestión, podrá ir a la sección "¿Olvidaste tu nro. de gestión?", que pedirá el DNI y la dirección de e-mail. E incluso si olvidó el correo con el cual se podría haber inscripto, podrá cliquear en "¿No recordás el correo? Consultá a la Mesa de Ayuda". En ese enlace habrá que completar una serie de datos, dejar la actual dirección de correo electrónico y chequear el mail. Si finalmente llega un mail de la Secretaria de Energía (noresponder@email.argentina.gob.ar) con el número de gestión, significa que ese usuario estaba inscripto en el RASE y no tiene que hacer nada. Es importante, para evitar estafas virtuales, conocer que nadie le pedirá a ningún usuario una contraseña, y que toda la gestión se realiza de manera digital.