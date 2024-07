Laguna Blanca: Se llevó a cabo una jornada por el Día Mundial de las Hepatitis Virales

Este lunes 29 de julio, desde las 9 horas, el Departamento de Estudios de Ciencias de la Salud y la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil de la Universidad Provincial de Laguna Blanca, llevó adelante una jornada por el Día Mundial de las Hepatitis Virales.

La actividad, que contó con el apoyo de la Municipalidad de Laguna Blanca y el Honorable Concejo Deliberante de dicha localidad, consistió en una charla para la comunidad y actividades de promoción y prevención.

De este modo, de 9.30 a 10 horas, Elsa Pérez, médica infectóloga, jefa de Reconocimientos Médicos de la DPV, docente JTP de Bioquímica de la carrera de Medicina de la UPLaB, estuvo a cargo del conversatorio sobre hepatitis virales en el Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud.

Luego, de 10.30 a 12.30 horas, en la plaza San Martín de Laguna Blanca, hubo actividades de promoción y prevención, vacunación para VHB y otras vacunas y test rápidos para detectar la hepatitis.

Al respecto, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPLaB, Julián Bibolini, conversó con AGENFOR y explicó que el Día Mundial de las Hepatitis Virales fue el pasado domingo 28 de julio, razón por la cual estudiantes, docentes, disertantes y la comunidad en general fue invitada a participar de este evento cuyo objetivo fue la promoción y prevención de estas patologías.

“Muchas infecciones son asintomáticas, quiere decir que uno tiene el virus en su cuerpo pero no se da cuenta o no manifiesta síntomas, pero el virus sigue causando daño dentro de esa persona; y si uno no se hace el estudio como corresponde o para hacer el diagnóstico, puede darse cuenta muy tarde, como pasa con muchas infecciones, como el Coronavirus, pero en este caso en particular la Hepatitis”, desarrolló.

Y profundizó: “Hay varios tipos de hepatitis, así como el COVID, la gripe, también son virus. Estas hepatitis se clasifican por las letras A, B, C, D, E, F, pero las tres primeras son las más frecuentes, la A, la B y la C, e ingresan a nuestro cuerpo y pueden dañar el hígado, de distintas formas, a veces agudo, tanto que puede destruir como una hepatitis fulminante y se necesita un trasplante de urgencia, que era la principal causa trasplante en la Argentina, hasta que apareció la vacuna”.

Asimismo, el médico señaló que, el viernes pasado, se realizó una presentación con otras provincias sobre la temática de Hepatitis y dijo que “me sentí orgulloso, porque nosotros con Hepatitis podemos hacer diagnóstico y tratamiento en cualquier parte de la provincia, no es necesario que se trasladen hasta la ciudad de Formosa para que se le haga una evaluación”.

A diferencia de “muchas otras provincias” que hicieron referencia a tener “serios problemas para iniciar tratamientos diagnósticos en el interior”, en cambio el sistema de salud público provincial permite, por ejemplo, “que se pueda hacer diagnóstico de Hepatitis en cualquier laboratorio de la provincia”.

“Ahí se hace la identificación, se le alcanza el medicamento hasta esa localidad y puede comenzar un tratamiento que, en el caso de la Hepatitis, se puede llevar a la cura. Igualmente todas las vacunas están accesibles en todos los hospitales y centros de salud, y eso es lo que uno quiere demostrar con hechos, lo que está al alcance de la población y por ahí la gente no se da cuenta de lo que tiene”, consideró.

Y cerró: “Me acuerdo, una mujer se había ido al centro de la Argentina y me llamaba desde ahí si yo le podía alcanzar los medicamentos, porque no había respuesta en estos lugares, pero eso ya depende de cada provincia, entonces ves que muchas personas no se dan cuenta de la suerte de estar viviendo en Formosa y tener todas estas posibilidades”.