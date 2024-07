La Defensoría del Pueblo recordó el día internacional de la visibilidad no binaria

Esta fecha tiene lugar el 14 de julio y tiene como objetivo crear conciencia en torno a los problemas que enfrentan las personas no binarias en todo el mundo, e incentivar a que la sociedad comience a escuchar, respetar y aprender que no hay una única forma de vivir. El término «no binario» describe a alguien que no se identifica exclusivamente como hombre o mujer, y puede incluir personas que se identifican como hombres y mujeres o como personas que quedan completamente fuera de estas categorías. Mientras el sexo se refiere a las características biológicas y anatómicas de una persona, como los cromosomas, las hormonas y los órganos reproductivos, el género es una construcción social y cultural que incluye roles, comportamientos, expresiones y características atribuidas a las personas en función de su sexo asignado. En ese sentido, la identidad de género se refiere a la forma en que una persona se identifica y se siente en términos de su género interno, que puede o no coincidir con el sexo asignado al nacer. Las personas no binarias pueden tener diversas características y formas de expresión de género. Algunas pueden elegir no utilizar ninguna etiqueta o prefieren términos como género fluido, 'queer' o no conformista. Otras pueden expresar su género a través de su apariencia, estilo de ropa, forma de hablar o comportamiento, desafiando las normas tradicionales y explorando una amplia gama de posibilidades de expresión de género. El uso de pronombres y lenguaje inclusivo es una manera importante de respetar y validar la identidad de género de las personas no binarias. Algunas de ellas pueden preferir pronombres neutros como "elle" o "elles", en lugar de los pronombres binarios 'él' o 'ella'. Sin embargo, lo más correcto para referirse a una persona no binaria no es asumir ni su género ni sus pronombres, sino preguntarlos y apegarse a su respuesta si lo que se quiere es validarla. La visibilidad no binaria nos muestra que el género no se limita a una dicotomía y que todas las identidades de género merecen ser respetadas y protegidas. Aceptar y celebrar la diversidad de estas identidades es un paso importante hacia la protección de sus derechos plenos.

Argentina fue el primer país de Latinoamérica en reconocer las identidades de género fuera del tradicional binomio masculino/femenino. Para hacerlo, se incorporó la nomenclatura "X" como opción en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaporte, para todas las personas que no se identifiquen como varón o como mujer. A través del Decreto 476/2021, se adecúa el sistema de registro e identificación nacional en la órbita del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), a la Ley de Identidad de Género (N° 26.743), que reconoce el derecho a la identidad de género como una vivencia interna y subjetiva que no depende ni de las características biológicas, ni de las categorías impuestas de varón y mujer.

Actualmente, de ser un país que ha caminado en la vanguardia de América Latina en derechos para las minorías sexuales en la última década, Argentina está gobernada desde diciembre por un presidente que critica abiertamente el feminismo y rechaza las políticas de igualdad y no discriminación. Desde prohibir el uso del lenguaje inclusivo y cualquier referencia a la perspectiva de género en los documentos de la administración pública, hasta los despidos de personas de este colectivo que trabajaban en ese ámbito, sin tener en cuenta la Ley de Cupo Laboral Trans de 2021, que obligaba al Estado a contratar en el sector público a no menos del 1 % de personas travestis, transexuales y no binarias para fomentar su inclusión, son medidas del Gobierno de Javier Milei que representan un retroceso en los derechos ya conquistados.