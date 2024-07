La crisis económica nacional repercute en los costos de producción de Nutrifor

Se trata de materia prima que la empresa productora de alimentos compra a pequeñas y medianas empresas del resto del país.

“Estamos en una Argentina difícil donde la macroeconomía es un despropósito, no hay precios relativos, el Gobierno nacional no interviene para nada, no regula precios, no le importa”, lamentó el gerente de la empresa Alimentos Nutritivos Formosa (Nutrifor) Walter Maldonado.

Consultado por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), señaló que de ninguna manera esto es un obstáculo para que la empresa, que produce alimentos destinados a comedores escolares, entre otros sectores, continúe avanzando.

No obstante, comentó que debido a la crisis encuentran complicaciones para obtener materia prima que deben comprar a pequeñas y medianas empresas de otras provincias, ya sea por la escasez, o bien por el financiamiento. “Estamos haciendo ingeniería de compras”, sintetizó.

Maldonado dijo que no hay ningún inconveniente con la materia prima local, ya sean frutas y verduras que reciben de pequeños y medianos productores paipperos de la provincia.

Proyecto Algarrobo

En ese sentido, subrayó que avanza a paso firme el Proyecto Algarrobo, impulsado por el gobernador Gildo Insfrán, que pone el centro en este árbol y los productos que derivan de él, como “generador de renta genuina para los habitantes del oeste formoseño”, particularmente de comunidades originarias.

Cabe recordar que, en primer lugar, las familias del oeste provincial se abocan a la cosecha de la chaucha, con la particularidad de que son las mujeres quienes inician la tarea, ya que conocen los lugares específicos y la búsqueda de los algarrobales más grandes y dulces.

Luego de contar con las chauchas, otro grupo de personas realiza el proceso de selección, se encargan de armar los secaderos que se colocan a un metro de altura con media sombra y se preparan los nylon para cubrir en caso de lluvia.

La producción de la harina de algarroba conlleva un proceso de cosecha, almacenamiento, selección y secado de la chaucha, para después hacer la limpieza, el lavado, la molienda y el tamizado para envasar.

“Nosotros hemos comprado, cuando recién iniciamos con el tema de harina de algarroba, unos 600 kilos, después nos fuimos a 1500, y el año pasado, la zafra 2023, compramos 11 mil kilos. Este año vamos a comprar eso y un poco más también”, adelantó el gerente de Nutrifor.

Confirmó además que la empresa está en condiciones de proveer de esta materia prima a firmas como Pan de Casa, que se encuentra interesada en la elaboración de productos de panadería con harina de algarroba, apuntando al público celíaco, como bien se consignó desde esta Agencia.