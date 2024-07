Guaycolec abrirá los viernes, sábados, domingos y feriados durante las vacaciones de invierno

A 26 kilómetros de la ciudad capital, está ubicada sobre la Ruta Nacional N° 11 y su entrada es totalmente libre y gratuita.

Según lo informó el director de Recursos Naturales y Gestión del Ministerio de la Producción y Ambiente, el ingeniero Emmanuel Tomanek, “la Reserva de Animales Silvestres Guaycolec abrirá sus puertas al público los viernes, sábados, domingos y feriados durante las vacaciones de invierno que inician este lunes 15 de julio”.

“Se agregó una jornada más, los viernes, para que más personas puedan planificar su visita ya que estarán de vacaciones y podrán disfrutar de un día al aire libre en la Reserva, en los horarios de 9 a 16 horas”, detalló el director.

Guaycolec es una de las propuestas del Gobierno de Formosa para que las familias formoseñas y turistas aprovechen los fines de semana, con acceso libre y gratuito. Es un espacio natural donde se puede elegir recorrer los senderos uno mismo o la visita guiada en dos horarios únicamente: a las 11 y a las 14 horas.

La visita guiada realizada por los profesionales aporta información sobre el origen de los animales y cómo se trabaja en su recuperación con énfasis en la educación ambiental.

El director Tomanek recordó que “Guaycolec es un área protegida por ley, en total tiene 150 hectáreas, pero lo que la gente visita son cinco hectáreas donde está la Estación de Animales Silvestres, que es un centro de recuperación y rehabilitación de fauna”.

Contó, además, que “hay un cambio en cada visita porque los animales que se van recuperando se liberan”, con lo cual “siempre hay una renovación del plantel”.

Por último, el ingeniero recordó que existen ciertas normas para ingresar a la reserva: “Solicitamos no llevar mascotas, por una cuestión de seguridad hacia los animales que ahí viven. Tampoco se puede iniciar fuego en lugares no habilitados, no ingresar bebidas alcohólicas y se debe respetar la convivencia con otros visitantes, teniendo en cuenta el volumen de la música y el cuidado de los niños”.

Para consultas o mayor información pueden comunicarse a los emails: recursosnaturales@formosa.gob.ar; ordenamientocalidad@formosa.gob.ar o en las redes sociales: Reserva Guaycolec Formosa.